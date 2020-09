Scontro in tangenziale, in 3 finiscono al santa Chiara

Brutto incidente ieri sera poco dopo le 21.30 sulla tangenziale sud in zona interporto di fronte alla Coop.

Due donne a bordo di un’auto mentre stavano viaggiando in direzione Trento, in fase di sorpasso, per cause ancora da verificare, si sono scontrate con un camion.

Sul posto due ambulanze di Trentino emergenza e l’automedica insieme ai vigili del fuoco. Il traffico è rimasto bloccato a lungo.

Ad avere la peggio sono state le due donne a bordo dell’autovettura che sono state trasportate all’ospedale santa Chiara con ferite serie. Si tratta di due donne di 32 e 42 anni.

Ferito lievemente anche il conducente del camion, un 40 enne che viene monitorato al pronto soccorso dall’equipe medica del santa Chiara.

Gravissimi i danni per l’autovettura guidata da una delle due ragazze che risulta praticamente distrutta. Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno ricostruito la dinamica dell’incidente per capire le eventuali responsabilità.

