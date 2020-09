Obiettivo Trekking alla scoperta dell’orso: la prima puntata su Voce24news

Voce24news mette in onda oggi la prima di 10 puntate che fanno scoprire i più bei percorsi di trekking in Trentino.

“Obiettivo Trekking” mostrerà percorsi impegnativi e non, con le classiche passeggiate in montagna o al lago. Si tratta di itinerari che, per lunghezza e durata, richiedono un minimo di allenamento, un bel paio di scarponi da trekking e uno zaino per portare con sé acqua, giacca a vento e qualcosa da mangiare.

A scoprire gli itinerari delle nostre belle montagne sarò la guida alpine Walter Margola che ne spiegherà tutti i particolari.

La prima puntata sarà dedicata alla scoperta dell’Orso, tema di grande attualità nelle ultime settimane in Trentino. In questa prima puntata sono intervenuti il dottor Claudio Groff e Renato Rizzoli del servizio foreste e fauna della provincia di Trento.

Le immagini sono di grande effetto e sono state girate e montate dal regista Massimo Gabbani, professionista unico nel genere. (clicca sotto per vedere la puntata)