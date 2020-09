Minacciata da magrebini del centro di accoglienza mentre torna a casa. Lo sfogo: “Non si può vivere nella paura”

Uno sfogo pubblico in forma di lettera per spiegare le ragioni del profondo stato di paura in cui versano migliaia di trentini grazie ad un’amministrazione scellerata della spinta immigrazionista e dei problemi che può portare il ritrovarsi ad abitare nei pressi di un centro di accoglienza.

E di come proprio una struttura di questo tipo può rischiare di andare fuori controllo causando problemi alla cittadinanza ce lo spiega Anna Gentile, una residente che abita nel condominio attiguo a quello del punto d’Incontro in via Travai a Trento.

Scrive Anna al nostro giornale:

“Vi racconto un episodio di degrado umano di cui nemmeno un’ora fa sono stata vittima. Torno a casa, zona Punto di Incontro, e trovo sdraiati sulle scale due magrebini, senza mascherina e con sigaretta accesa.

Chiedo cortesemente di alzarsi e farmi passare o spostarsi. Per tutta risposta uno di loro sputa e getta la cenere su di un gradino. Lo invito a pulire, ma lui mi fa il dito medio e urla che quella è casa sua, che io sono una italiana fascista di mexxa.

Mi reco al Punto di Incontro e segnalo il tutto. Tra l’altro, non è la prima volta che succede qualcosa del genere e anni fa, mentre riposavamo, due rom, spesso loro ospiti, sarebbero entrati in casa se non fossimo stati svegliati dai rumori alla porta.

Una sedicente volontaria mi segue e, in barba al distanziamento, si porta via il tipo, che continua a insultarmi e minacciarmi, senza che lei dica o faccia nulla. Dulcis in fundo due persone da un balcone li vicino mi urlano che sono una parassita e, di nuovo, una fascista di mexxa.

Chiamo i carabinieri e dicono che non possono farci nulla e che manderanno qualcuno. Aspetta e spera. Non si può vivere nella paura. Sanno chi siamo e dove abitiamo. La Meloni o chiunque altro, invece di andare al Parco San Marco, con selfie dei gestori di Terramia, in barba al distanziamento, perché non vengono al Punto di Incontro a raccattare voti?

Abbiamo più paura di questo che del Covid“.