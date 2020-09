La Corte di Appello conferma la sentenza contro il Sacro Cuore di Trento a causa della “accertata natura discriminatoria per orientamento sessuale, individuale e collettiva e la condotta attuata dall’Istituto in ordine alla selezione per l’assunzione degli insegnanti” per il licenziamento di una docente lesbica.

Una somma quasi raddoppiata rispetto a quella che la scuola privata era stata destinata a pagare in primo grado alla donna: in tutto 43mila euro tra danno patrimoniale e morale. L’Istituto è stato chiamato ora a risarcire con una somma di 10mila euro anche la Cgil e l’associazione radicale Certi Diritti, che si erano schierate in sua difesa.

In primo grado il risarcimento era stato quantificato in 25mila euro mentre all’associazione e al sindacato sarebbero spettati 1.500 euro a testa.

A scatenare le polemiche e la reazione del sindacato era stato propri l’allontanamento della docente di educazione artistica a causa del suo orientamento sessuale.