«I misteri del Trentino», Castel Belfort: in onda su Voce24news la prima puntata

Su Voce24news, la nuova web television del Trentino, al via la prima puntata di «I misteri del Trentino» un format condotto da Silvia Farci che racconta le leggende di alcuni castelli medioevali del nostra regione.

La prima tappa ha portato la troupe della Web Tv a Spormaggiore in val di Non dentro i ruderi di Castel Belfort. Cicerone d’eccezione è stato il sindaco di Spormaggiore Mirco Pomarolli, che insieme alla conduttrice ha ricostruito la storia/leggenda di Cristoforo, castellano diventato pazzo per colpa della sua gelosia.

La leggenda dice che dentro il castello delle 100 famiglie si aggiri ancora il suo fantasma, per questo i residenti di Spormaggiore consigliano di non aggirarsi dentro i ruderi la notte.

Per quanto riguarda la storia invece il castello fu costruito nel 1311 da Tissone figlio di Geremia I al quale il conte Enrico di Tirolo aveva concesso il diritto a costruire una torre.

Coinvolto nelle lotte nobiliari del 1334 in Val di Non, Tissone morì prematuramente nel 1339 lasciando il castello ai suoi eredi. Questi però nel 1350 furono costretti a cederlo ai Thun che vi insediarono i Reifer, capitani di castel Sporo.

I Reifer rimasero in possesso del castello fino al 1415, quando i signori di Sporo lo conquistarono con la speranza di riceverlo poi in feudo. Pochi anni dopo però alla morte di Pietro Sporo, il castello ritornò nelle mani di Federico IV d’Asburgo, conte del Tirolo, che lo concesse prima a Giovanni Uber (1427) e poi al giudice Andrea Vogt (1428-29).

Nel 1429 il maniero tornò nelle mani dei Thun che a loro volta, nel 1450, lo restituirono ai Reifer i quali sono ivi attestati nel 1456 quali Reifer de Altspaur[1]. Questi ultimi si estinsero però nel 1470.

Dopo essere passato di mano in mano il castello alla fine del 1.700 finì nelle mani dei conti Saracini che ne mantennero comunque la proprietà fino agli anni ’90 del XX secolo fino a quando il comune di Soprmaggiore lo acquistò.

Nel 2013 le rovine sono state consolidate e rese più accessibili al pubblico. Questo restauro conservativo ha anche vinto il premio “Costruire il Trentino” promosso dal “Circolo trentino architettura contemporanea. Clicca sotto per vedere la prima puntata