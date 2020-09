Grazia Silvestri (FdI) ospite di Iris Devigili nella 4° puntata di “Un selfie col Candidato”

Lavora nel mondo della cooperazione da 30 anni. È partita come segretaria di direzione, diventando poi direttrice di filiale. È tutt’ora dipendente della cassa rurale di Trento.

Stiamo parlando di Grazia Silvestri, candidata per Fratelli d’Italia a sostegno della coalizione di centro destra che corre nel tentativo far vincere il candidato sindaco Andrea Merler alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre. L’esponente del partito di Giorgia Meloni, che ieri ha fatto tappa a Trento, è stata ospite della 4° puntata di «Un selfie col Candidato»

«Credo nei valori riconducibili al centro destra. Sono sempre stata una donna di destra – spiega Grazia Silvestri incalzata dalla conduttrice Iris Devigili – voglio fare qualcosa per la mia città e per il territorio visto che in questi anni sono sempre stata in contatto con molte persone. La compattezza della nostra coalizione sarà il valore aggiunto».

E ancora:«Ho trovato in Fratelli d’italia la mia casa perché apprezzo totalmente la linea politica e i valori di Giorgia Meloni. Quanto mi hanno chiesto di candidarmi non ho avuto dubbi e sono subito scesa in campo».

Durante l’intervista prima del tradizionale Selfie finale Grazia Silvestri ha parlato anche della sicurezza, dell’aiuto dell’economia trentina e di numerose agevolazioni per le famiglie in difficoltà. Valori che contraddistinguono da sempre il partito di Giorgia Meloni. (clicca sotto per vedere l’intervista integrale)