Elezioni comunali, Rabbi nel segno della continuità: Lorenzo Cicolini si prepara al tris

Arriva la mascherina dotata di purificatore d’aria inossidabile L’arrivo dell’autunno e il possibile aumento dei contagi dimostra che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, primo fra tutti l’utilizzo della mascherina, rimarrà in vigore ancora per un tempo ancora non del tutto definito. Per questo motivo, arriva un’alternativa alle mascherine usa e getta dotata di purificatore d’aria inossidabile. La nuovissima “Puricare Wearable Air Purifier” […]

Arriva l’autunno: alla scoperte delle Langhe e dei paesaggi infuocati L’estate sta finendo, le temperature iniziano ad abbassarsi e le foglie iniziano a tingersi di oro, arancio e rosso: è arrivata la stagione dei weekend improvvisati, delle mattinate tra nebbia e colline e di tramonti infuocati. Tra le mete più consigliate e classiche della stagione, spicca sicuramente il Piemonte: incoronato dalla classifica “Best in travel” di […]

Google sfida gli atenei e lancia la sua università con corsi brevi, intensi ma economici L’inaspettato arrivo del Covid nel mondo sta accelerando dei processi che fino ad ora sembravano impensabili, e mentre le università di tutto il mondo si preparano alla riapertura, il colosso della tecnologia di Mountain View, Google ha lanciato la sua nuova università online. L’obbiettivo della Big G è quello di svecchiare il percorso di formazione con […]

L’Acqua di mare diventa potabile in 30 minuti grazie all’energia solare Il problema dell’inesorabile carenza idrica globale è tutt’altro che superato, ma le cose potrebbero presto cambiare in meglio grazie ad un team di scienziati che sfruttando la luce solare, è riuscito a rendere potabile l’acqua di mare in soli 30 minuti. Durante gli esperimenti, sono stati utilizzati delle strutture metallo – organiche ( MOF) e […]

Addio code al supermercato: “Filaindiana” aiuta ad evitarle Le infinite code per entrare al supermercato a fare la spesa saranno un’inevitabile eredità con cui dovremo convivere anche al termine dell’emergenza Coronavirus. I lunghi giorni di assestamento hanno di fatto congestionato la maggior parte dei servizi modificando le nostre abitudini al supermercato, insegnandoci a convivere pazientemente con interminabili file e attenti distanziamenti tra uno […]

I benefit di Google ai dipendenti non si fermano alla vita terrena: metà dello stipendio alla famiglia e “paghetta” per i figli dei deceduti prematuramente Google si sa, è particolarmente nota per coccolare i suoi dipendenti tanto da aggiudicarsi negli anni diversi premi per i servizi che offre ai membri del proprio team: dalla piscina con la palestra, all’autolavaggio e la lavanderia in azienda fino alle piste da bowling, il parrucchiere aziendale e molto altro. Una complessa struttura lavorativa ipermoderna […]

Petit Pli: il vestito che cresce insieme ai bambini I bambini crescono rapidamente e spesso i loro vestitini hanno vita molto breve diventando stretti o troppo piccoli. Un’ulteriore costo che incide sulle tasche delle famiglie e dell’ambiente. A risolvere questo problema ci ha pensato il designer Ryan Yasin attraverso dei tessuti elastici che adattandosi perfettamente al corpo riescono a coprire ben 6 differenti taglie. […]

Fotovoltaico, riciclo e riforestazione, così Apple diventa green e punta ad emissioni zero entro il 2030 Dopo Microsoft e Amazon adesso anche Apple ha annunciato il suo personalissimo piano per la sostenibilità ambientale puntando l’obbiettivo verso il 2030 per arrivare ad azzerare le emissioni ad ogni livello della filiera, dell’azienda e del ciclo di vita dei prodotti. Apple fissa la sua meta con 20 anni di anticipo rispetto agli obbiettivi per […]