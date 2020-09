Coronavirus: Berlusconi trovato positivo al tampone

Silvio Berlusconi è risultato positivo ad un test per il coronavirus. Lo rende noto Forza Italia in un comunicato. «In seguito a un ulteriore controllo precauzionale – si legge nella nota – il Presidente Berlusconi è risultato positivo al Sars-Cov-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative». Silvio Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si sottopose al doppio tampone per il Covid che però risultò negativo.

Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Nel periodo precedente il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, che venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso.

Molti i messaggi di solidarietà per il cavaliere fra i quali anche quello di Michaela Biancofiore, parlamentare FI e membro del coordinamento di Presidenza. «La notizia della positività del Presidente Silvio Berlusconi al Virus SARS-Covid 19 colpisce e ovviamente desta preoccupazione, soprattutto per il fatto che il Presidente ha subito solo pochi anni fa una delicata operazione al cuore.Ma conoscendone la fibra forte e l’animo indomito e positivo, sono certa che supererà al meglio anche il virus e questi giorni di quarantena. Un augurio e un abbraccio al Presidente di pronta guarigione»– scrive Biancofiore.

