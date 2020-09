Borgo d’Anaunia, l’ex sindaco di Malosco Walter Clauser (Agire) candidato a sostegno di Daniele Graziadei

Alle elezioni comunali che si terranno nel nuovo Comune di Borgo d’Anaunia il 20 e 21 settembre 2020 il coordinatore territoriale di AGIRE per il Trentino per la Val di Non Walter Clauser scenderà in campo all’interno della lista “Castelfondo Fondo Malosco – Impegno Comune” a sostegno del candidato sindaco Daniele Graziadei.

Walter Clauser è stato sindaco del Comune di Malosco e assessore della Comunità della Val di Non.

Lavora in Polizia a Bolzano, occupandosi in particolare di minori e casi di stalking e, con la collaborazione di alcuni amici, organizza su tutto il territorio trentino serate riguardanti il contrasto alla tossicodipendenza e al bullismo.

È presidente dell’Associazione Ladina “Rezia” che da anni si batte per il riconoscimento della ladinità nonesa.

«Walter proviene da un vissuto amministrativo di successo come sindaco di Malosco e assessore della Comunità della Val di Non – è il commento del consigliere provinciale Claudio Cia, segretario politico di AGIRE per il Trentino –. È una persona apprezzata dai suoi cittadini perché molto concreta e attenta ai bisogni della loro sicurezza. Ha inoltre sempre dimostrato una grande sensibilità ai temi sociali che interessano sia giovani che anziani e famiglie. È sicuramente una persona di grande affidabilità su cui i cittadini possono riporre la loro fiducia, anche nei confronti della causa della ladinità nonesa, per cui da anni si sta spendendo e che, come AGIRE, trova il nostro pieno sostegno anche per future iniziative di interesse provinciale».

