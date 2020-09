Astronomia Urbana: l’osservazione delle stelle si sposta a Borgo Sacco

Giovedì 3 settembre, appuntamento con le osservazioni del cielo notturno a cura dell’Area Astronomia del Museo: gli esperti guideranno nella lettura del cielo estivo e degli oggetti celesti visibili in questo periodo ad occhio nudo ma soprattutto attraverso il telescopio portatile, naturalmente in completa sicurezza.

La location per questa settimana si sposta da Sperimentarea ai quartieri cittadini, in particolare a Borgo Sacco, nel Giardino del BiciGrill, in via delle Zigherane. L’osservazione del cielo, di pianeti e costellazioni visibili, ha inizio all’imbrunire, alle ore 21.00 circa.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Rovereto e sono tutte a ingresso gratuito, ma con posti contingentati per rispettare le normative legate all’emergenza Covid-19. Si consiglia la prenotazione. In caso di maltempo le attività sono annullate.

In merito alle normative legate all’emergenza Covid-19, è obbligatorio l’uso della mascherina qualora non si potesse mantenere la distanza di almeno 1 metro.

Info e prenotazioni: Fondazione Museo Civico di Rovereto – 0464452800 www.fondazionemcr.it

