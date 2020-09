Assemblea Admo, raccolti 85mila euro per la solidarietà

E’ stata di 85 mila euro la cifra raccolta da Admo Trentino tramite le iniziative di raccolta fondi come un Panettone per la Vita, Chicco Sorriso, una Colomba per la Vita, Sciare col Cuore e la raccolta punti attraverso Sait – Coop. Senza tralasciare quanto pervenuto dalla scelta del 5 per mille e dalle offerte liberali.

Quanto raccolto, presentato lunedì mattina in assemblea a numero chiuso nel rispetto delle norme anti Covid è servito per donare una borsa di studio all’ospedale di Trento e una all’ospedale di Verona e per la prima volta è stato dato un contributo per la ricerca alla Città della Speranza di Padova.

A queste contribuzioni si devono poi aggiungere gli aiuti economici erogati in favore di due famiglie colpite da malattie onco ematologiche, oltre all’acquisto di attrezzature sanitarie per il Centro Trasfusionale di Trento.

Da inizio anno sono state 5 le donazioni di midollo osseo e considerando il contesto di emergenza sanitaria in atto si tratta di un risultato di valore assoluto. I donatori tipizzati al 31 agosto sono stati 447 e 499 quelli iscritti. Questo è un dato in calo rispetto all’anno passato, ma va contestualizzato in un periodo nel quale sono state chiuse le scuole, non è stato possibile organizzare manifestazioni ed alla fine l’azione promozionale è stata tutta dei volontari.

In quest’ultima parte dell’anno poi altri donatori di sangue diventeranno donatori di midollo osseo. Un ultimo dato: gli iscritti e quindi potenziali donatori sono stati 839 e i soggetti tipizzati 713. Tutto in linea col dato nazionale fissato dal registro dei donatori di midollo osseo che è di 700.

