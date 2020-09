Al via «Un diritto due medaglie»: la rubrica dedicata al digitale, al marketing, alla comunicazione e alla vendita.

1 Dritto 2 Medaglie è la rubrica curata da Iris Devigili, dedicata al digitale, al marketing, alla comunicazione e alla vendita.

Ogni puntata tratta un tema d’interesse, osservandolo da due diversi punti di vista: quello delle persone che quotidianamente sono online, navigano i siti web, utilizzano i social media, ricevono messaggi, vedono pubblicità e quello degli esperti, degli imprenditori, delle aziende, dei professionisti che utilizzano diversi canali e strumenti per comunicare e per promuovere i propri prodotti e servizi.

Si tratta di una rubrica di forte attualità, che svela le dinamiche dei maggiori social network, che aiuta a comprendere le motivazioni per cui riceviamo specifici messaggi pubblicitari quando navighiamo in rete, che spiega come funzionano gli e-commerce e introduce ai meccanismi che regolano l’incontro tra domanda e offerta.

Un format nuovo che vede protagonisti ospiti di alto profilo nel panorama italiano del marketing, della comunicazione e della vendita online.

Ospite della prima puntata in onda su Voce24news è William Sbarzaglia, digital Strategy e data Analyst. (clicca sotto per vedere la puntata)