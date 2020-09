Al via i lavori di ampliamento e adeguamento del liceo Maffei di Riva del Garda

L’estate sta finendo, le temperature iniziano ad abbassarsi e le foglie iniziano a tingersi di oro, arancio e rosso: è arrivata la stagione dei weekend improvvisati, delle mattinate tra nebbia e colline e di tramonti infuocati. Tra le mete più consigliate e classiche della stagione, spicca sicuramente il Piemonte: incoronato dalla classifica “Best in travel” di […]

Il problema dell’inesorabile carenza idrica globale è tutt’altro che superato, ma le cose potrebbero presto cambiare in meglio grazie ad un team di scienziati che sfruttando la luce solare, è riuscito a rendere potabile l’acqua di mare in soli 30 minuti. Durante gli esperimenti, sono stati utilizzati delle strutture metallo – organiche ( MOF) e […]

Le infinite code per entrare al supermercato a fare la spesa saranno un’inevitabile eredità con cui dovremo convivere anche al termine dell’emergenza Coronavirus. I lunghi giorni di assestamento hanno di fatto congestionato la maggior parte dei servizi modificando le nostre abitudini al supermercato, insegnandoci a convivere pazientemente con interminabili file e attenti distanziamenti tra uno […]

Google si sa, è particolarmente nota per coccolare i suoi dipendenti tanto da aggiudicarsi negli anni diversi premi per i servizi che offre ai membri del proprio team: dalla piscina con la palestra, all’autolavaggio e la lavanderia in azienda fino alle piste da bowling, il parrucchiere aziendale e molto altro. Una complessa struttura lavorativa ipermoderna […]