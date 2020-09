Sicurezza e degrado, autogol di Ianeselli: punta sui temi del centrodestra ma raccoglie insulti

Clamoroso autogol di Franco Ianeselli che va a parlare di sicurezza in piazza Santa Maria. Il candidato sindaco della sinistra pensava che fosse sufficiente il solito saccente pistolotto, questa volta sotto forma di spot sulla sua pagina Facebook per ammaliare i trentini.

E’ successo invece l’esatto contrario: gli è stato rinfacciato l’immobilismo delle sinistra in tutti questi anni, immobilismo che ha portato al degrado, ad una città vecchia e con poche prospettive. Questo è un aspetto che Ianeselli si dimentica spesso di tenere in considerazione e cioè che i cittadini hanno sotto gli occhi quanto non fatto dalla sinistra e quindi diventa molto difficile fare proposte e non sentirsi dire “perché non lo avete fatto prima?”

Ma seguiamo il simpatico siparietto.

Il post di Ianeselli: “Trento Nord e Trento Sud vanno riqualificate e alla Portela, piazza Dante e Santa Maria va combattuto il degrado. È un percorso che guideremo con il controllo e il contrasto all’illegalità, ma soprattutto rilanciando l’attrazione residenziale e sostenendo le attività economiche, culturali e associative. Per questo, istituiremo le giornate ‘ViviamoTrento’ dove scuole, associazioni e cittadini, assieme ai servizi del Comune, potranno curare i propri spazi e ridare vigore al nostro essere comunità“.

Sotto una foto nella quale Ianeselli guarda ispirato verso il cielo non aspettandosi di certo che si scatenasse un temporale. Alcuni commenti:

“Uno che ha sempre sposato ideologie di sx quindi dentro tutti.. basta che respirino.. e che hanno contribuito ha creare tutto il degrado che c’è.. è difficile credere che da un giorno all’altro voglia ripristinare la tranquillità e la sicurezza dei bei tempi passati…“

“Voi della sinistra siete al governo di Trento da sempre mi spiegate perché parlate di tutto questo ora un mese prima delle elezioni???? prima dove eravate???? qualcosa mi sa che non funziona…… “

“Francamente solite chiacchiere pre elettorali… abbiamo la sinistra al governo, forzatamente, e con che risultati…. privazione di ogni libertà, museruole, bugie, terrorismo dei media, dittatura sanitaria, violazione dei nostri sacri diritti umani e violazione della costituzione. Se tutto quello che avete deciso voi delle sinistre l’avesse attuato la destra, avreste gridato allo scandalo, al fascismo. Il vero fascismo, mascherato da democrazia buonista è falsa è già al governo. Vi sembra abbastanza? Che schifo“.

“Se la gente non capisce tutta questa grande farsa che siete vi merita… davvero…“

Il compagno sindacalista Ianeselli ha decisamente sbagliato argomento finendo per incassare colpi da ko. Deve fare attenzione perché altro non è che l’immagina riflessa di quella sinistra che governa da anni Trento per la quale ha fatto tanto. Di niente.

Sotto, il post di Ianeselli