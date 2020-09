Scuola materna: con le nuove disposizioni raggiunto il 90% dei posti totali

L’anno educativo 2020/21 per tutti gli asili nido di Trento inizierà il 3 settembre. I bambini potranno tornare a scuola grazie a un’accurata riorganizzazione degli spazi e al rispetto dei protocolli provinciali e nazionali per contrastare il Covid-19.

L’assessore per il Comune di Trento Chiara Maule afferma che la riqualificazione degli spazi interni e delle strutture ha portato a una capienza dell’87% dei posti totali (1.250 posti).

A partire da ottobre verrà inaugurata una nuova struttura sita in via Innsbruck, che aumenterà la capienza al 90% dei posti totali (45 posti in più).

Sono già entrati i bambini che rientrano nella graduatoria definitiva, mentre sono in fase di richiamo i bambini rimasti fuori che entreranno a seguito del rifiuto dei molti genitori i cui bambini rientravano in graduatoria.

Con i primi protocolli il massimo dei posti raggiungeva solamente la metà del normale, ma lavorando sui locali e le struttura la capienza è stata portata dal 50% al 90%.

I bambini, circa una trentina, che non sono stati vaccinati non potranno essere iscritti alle scuole materne. 25 bambini sono stati esclusi in via definitiva, mentre 5 sono sospesi in attesa che completino la procedura di vaccinazione.

L’obiettivo è quello di proteggere i bambini che hanno sistemi immunitari deboli o assenti da possibili problemi di salute che possono diventare anche gravi.

Le scuole verificano con l’Azienda provinciale se i bambini siano conformi o meno all’obbligo vaccinale. I vaccini obbligatori sono 9 più quello della varicella: poliomielite; difterite; tetano; epatite B; pertosse; Hib (Haemophilus influenzae tipo B); morbillo; rosolia; parotite.