Raffaele Mucedola e Lorenzo Paoli, attenti a quei due: i giovani candidati di “Si può fare!” si raccontano

Anche nella politica, l’amicizia e la condivisione dei medesimi ideali sono fondamentali. Se poi c’è anche l’entusiasmo della giovinezza, meglio ancora. Raffaele Mucedola e Lorenzo Paoli sono i due giovani candidati di “Si può fare!”. Li abbiamo intervistati per capire cosa li abbia spinti ad intraprendere un’avventura che richiede un certo coraggio e il desiderio -sempre più raro- di impegnarsi per la propria comunità.

Per iniziare, presentatevi brevemente…

Sono Raffaele Mucedola, ho 21 anni, abito a Trento e sono uno studente universitario.

Sono Lorenzo Paoli, un ragazzo di vent’anni che abita a Trento dalla nascita. Mi sono diplomato al “Liceo Antonio Rosmini” di Trento nell’indirizzo Scienze Umane e da due anni studio a Milano.

Quale la vostra attuale occupazione?

Raffaele: mi sono diplomato a pieni voti nel 2018 presso il Liceo delle Scienze Umane “Antonio Rosmini” di Trento e, sempre a Trento, frequento da due anni la facoltà di Studi Internazionali.

Lorenzo: frequento il corso di studi in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Cosa c’entra il vostro percorso di studi con la politica?

Raffaele: il nesso fra Studi Internazionali e la politica è piuttosto diretto: la scienza politica è uno dei pilastri su cui si fonda la facoltà. L’amministrazione della “Res publica”, potremmo dire, funge da fil rouge fra gli insegnamenti previsti dal mio percorso di studi: quindi l’eventualità di poterla vivere in prima persona costituirebbe senza dubbio un grande valore aggiunto al percorso scolastico che sto seguendo, integrandolo con quell’esperienza sul campo che andrebbe a completare la parte più nozionistica fornitami invece dall’Università.

Lorenzo: direi che la filosofia c’entra con la politica per due motivi: innanzitutto la politica si occupa di uomini e la filosofia riflette su cosa l’uomo sia. In secondo luogo la politica stessa e il suo senso sono oggetto dell’interrogazione filosofica.

Perché avete scelto di candidarti con “Si può fare!”?

Raffaele: l’opportunità di candidarmi a queste comunali è giunta dopo i due mesi di lockdown, quando Francesco Agnoli, segretario del partito e amico, mi ha proposto di partecipare a questo progetto. A convincermi sono stati principalmente i valori genuini portati avanti da “Si può fare!” che, con umiltà e senza fare promesse che non potrà mai mantenere, si è posto come alternativa valida ai tradizionali orientamenti politici di destra e sinistra nei quali, da tempo, non riesco più ad identificarmi pienamente.

Lorenzo: è stato l’amico Raffaele a coinvolgermi. Quando mi ha esposto il progetto ho subito pensato che potesse essere interessante poiché si presenta come una proposta nuova, alternativa a quelle già in campo e comunque chiara. Mi ha colpito in particolare il fatto che, prima che programmi, mi siano state presentate persone: persone comuni, per le quali ho visto che fare politica significa interessarsi del vivere insieme. Ritengo che queste persone possano fare la differenza molto di più dei punti di un programma.

Per quali circoscrizioni via candidate?

Raffaele: mi candido per due circoscrizioni: la prima è Trento 12 (Centro Storico – Piedicastello, che comprende anche Campotrentino, Centa, Centochiavi, Solteri, Doss Trento, Ischia Podetti, I Laghetti, Piazzina, San Nicolò, La Vela, Cristo Re), in cui vivo per la maggior parte dell’anno, poiché abito nel quartiere di San Martino. La seconda, invece, è Trento 7(Povo), la circoscrizione in cui ho trascorso parte della mia infanzia (prima di trasferirmi a Trento), ma che tutt’ora frequento, tornando tutti gli anni per passare i mesi estivi nella mia casa natale, lontano dal caldo della città.

Lorenzo: abito a Cristo Re, quindi sono candidato per la circoscrizione 12 (Centro Storico – Piedicastello). Inoltre, vista la possibilità di candidarsi fino a due circoscrizioni, ho optato per la circoscrizione Trento 7 (Povo). In Comune, sia io che Raffaele, appoggiamo Francesco Agnoli e Mauro Sarra.

Avete un’idea in particolare per la vostra circoscrizione?

Raffaele: nelle circoscrizioni in cui sono candidato spero di riuscire a portare, anche grazie ai miei ventun anni, un punto di vista alternativo, giovanile, che consenta di far emergere tematiche e problematiche nuove. Penso che questo permetterebbe anche un rilancio del ruolo stesso delle circoscrizioni, animandole di nuova forza e permettendogli di riacquistare la dovuta importanza a livello territoriale.

Ritengo poi fondamentale saper ascoltare le persone che vivono quotidianamente la circoscrizione e che notano, di conseguenza, eventuali criticità o aspetti da migliorare: a tal proposito, per fare degli esempi, mi sono già state segnalate per Trento 7 un paio di realtà che necessiterebbero di attenzione. La prima è legata ad un tratto di strada molto dissestata in località Cimirlo che dovrebbe essere riasfaltata; la seconda, invece, concerne la rottura delle lampadine di alcuni lampioni dell’illuminazione pubblica sulla strada che collega Povo a Gabbiolo. Certamente la politica, in circoscrizione, ma anche in comune, è fatta anche di attenzione alle piccole cose.

Lorenzo: Per il momento non ho in mente proposte particolari che non siano già state messe a tema dalle ultime delibere. Condivido la necessità, per Povo, di un collegamento con la città alternativo al solo autobus e che offra la possibilità di un trasporto anche notturno. Per la circoscrizione n. 12 mi interessano particolarmente le proposte di riqualificazione delle numerose aree dismesse, con le quali possono sorgere spazi e proposte nuove anche per i giovani, che forse a Trento Nord sono un po’ carenti.

