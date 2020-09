Pienone a Trento per Giorgia Meloni: «Noi unica alternativa reale»

Molte le persone presenti al comizio di Giorgia Meloni oggi a Trento presso il giardino di san Marco dove si sono seguite tutte le misure di sicurezza, mascherine comprese.

La leader di Fratelli d’Italia ha dimostrato ancora una volta la sua grande dote oratoria ed è stata a lungo applaudita dal pubblico presente. Nel suo discorso ha più volte attaccato i cinque stelle e il PD. «Per essere un politico devi essere onesto certo, ma anche competente e preparato perché la politica è l’arte di risolvere i problemi, se non ne sei capace devi deciderti a fare qualcos’altro»

«La sinistra penalizza chi lavora e avvantaggia chi sta sul divano a non fare nulla. Non votateci sperando di ottenere qualcosa per voi, in questo è bravissima la sinistra. E non votateci per rabbia o livore, quella è la specialità dei cinque stelle. Se decidete di votarci – ha osservato Giorgia Meloni – votateci per amore».

Presentando il candidato del centro destra Andrea Merler ha parlato di una città dove la burocrazia è elefantiaca e dove regna l’insicurezza. «Una città pachiderma amministrativo – ha tuonato poi la Meloni – dove non mancano episodi di piccolo spaccio nelle zone del centro storico a pochi passi dalla piazzetta del Conservatorio, area di ritrovo ma anche di “degrado” notturno per la quale Merler aveva proposto, e poi ottenuto, il divieto di consumo alcolici all’esterno dei bar. Peccato che per renderlo effettivo serva una modifica al Regolamento di Polizia urbana»

“Fratelli d’Italia è un partito che ha dato negli ultimi anni prova di grande coerenza in un tempo nel quale quasi tutti i partiti sembrano un po’ delle foglie al vento. Credo sia questa la base della nostra crescita: coerenza e concretezza. Sono molto contenta di un risultato che speriamo di confermare anche qui in Trentino“, ha concluso. Giorgia Meloni era arrivata da Verona, e dopo la fine del comizio, si è trasferita a Bolzano per incontrare la coalizione di centro destra cittadina.(qui articolo)

