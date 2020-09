Palco all’aperto per la musica a Lavis

Appuntamento in Piazzetta degli Alpini a Lavis il 5 settembre alle ore 21 per il concerto del gruppo musicale “Funky Beat Band”, una formazione trentina il cui repertorio spazia dal blues allo swing, dal funky al rock, dal jazz alla disco music e cha ha all’attivo numerosi concerti.

Il Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis in collaborazione con il Comune di Lavis e la Federazione dei Corpi Bandistici Provincia di Trento, propone infatti questa iniziativa approfittando del periodo in cui si può stare ancora all’aperto. Ma in caso di pioggia, il concerto si trasferisce all’anfiteatro Parco Don Paride Chiocchetti.

Come sempre di questi tempi, tenendo le debite distanze e la mascherina.

Pubblicità Pubblicità

Dopo la performance del gruppo Funky, una realtà che fa sempre parte del Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis, è la volta dello stesso gruppo che si esibirà in data 12 settembre. Stesso luogo, stesso orario.

Il Gruppo Strumentale Giovanile di Lavis, che vanta trentatré anni di attività, iscritto alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento, è un’associazione musicale fondata nel 1986 da alcuni musicisti, per divertirsi con un tipo di musica moderno, diverso dal genere bandistico tradizionale. Oggi il GSGL è una bella realtà di giovani e adulti che propone una vasta gamma di generi musicali: dalla musica leggera al blues, dal jazz al rock, dal funky al pop.

Non solo concerti ma anche corsi. Il GSGL è attivo sul territorio offrendo una vasta gamma di corsi di musica, sia collettivi che individuali, per adulti, giovani e giovanissimi.

Pubblicità Pubblicità



“Fino al 30 settembre ci sono ancora posti per iscriversi al corso di avviamento a partire dai 7/8 anni, al corso di strumento base a partire dai 9 anni, al corso di strumento completo dai 10 anni in poi. Ma, ovviamente, c’è anche la possibilità di iscriversi per gli adulti” spiega Daniela Trentini, responsabile dei corsi del gruppo musicale.

Infatti, non esiste un limite massimo di età in cui iniziare a suonare e per chi volesse provarci, tutte le informazioni si trovano sul sito https://www.gsgl.it/ oppure si può scrivere a corsi@gsgl.it o ancora telefonare al +393500885572.