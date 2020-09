Mauro Corazza ospite di Iris Devigili nella prima puntata di «Un Selfie col candidato»

Prima puntata oggi di «Un Selfie col Candidato», la trasmissione politica curata da Iris Devigili che va in onda su Voce24news la nuova Web Television del Trentino.

Primo ospite il coordinatore del capoluogo del movimento Agire per il Trentino e candidato alle prossime elezioni comunali Mauro Corazza.

Una chiacchierata davanti ad un caffè parlando però di temi seri legati alla politica e al futuro del capoluogo. Corazza durante la sua intervista ha ripercorso le tappe che hanno diviso il suo movimento dal centrodestra tradizionale aprendo così la strada alla discesa in campo di Marcello Carli.

Pubblicità Pubblicità

Viabilità, Mobilità, un nuovo regolamento comunale, ambiente, la destra Adige, lo stadio, ma sopratutto una grande visione del futuro in modo lungimirante. «Partiamo dalle cose semplici, e ricominciamo con i dibattiti coi cittadini per farli diventare protagonisti» – ha spiegato in un passaggio Corazza poco prima del classico Selfie con la conduttrice (clicca sull’immagine sotto per vedere la puntata)

Pubblicità Pubblicità