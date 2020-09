Gli oggetti ritrovati a Trento nel mese di agosto: anche un Piaggio, tre Samsung e una targa napoletana

Non mancano le curiosità tra i ventisei oggetti ritrovati in città nel mese di agosto. Possibile perdere la targa del proprio veicolo e non accorgersene, ma nemmeno reclamarla?

Possibile, è successo il 17 agosto a un tale di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e resta anche il mistero di come possa aver fatto la sua targa ad arrivare fino a Trento. Ma Trento è anche città onesta che restituisce due portafogli non tanto con i documenti, quanto anche col denaro contenuto.

Questa volta oltre alle biciclette, abbiamo anche un ciclomotore Piaggio e tre cellulari tutti di marca Samsung. La domanda che sorge spontanea è se i 16 documenti ritrovati possano essere parte di refurtiva derivante dai borseggi o se si tratta di cittadini sbadati?

Tutto quanto è stato ritrovato ( il giorno che ha restituito di più è stato il 25 agosto) è ritirabile presso l’ufficio Oggetti rinvenuti con orario dalle 8.30 alle 12 dal lunedì al venerdì. L’accesso all’ufficio è consentito solo previo appuntamento telefonico da concordare al numero al numero 0461 884351. Di seguito l’elenco completo degli oggetti ritrovati.

14/08/2020 documenti di S.S. Rovereto (Tn)

14/08/2020 documenti in portafoglio di S.R. Trento (Tn)

14/08/2020 bicicletta marca Bottecchia colore blu, bianca e rossa

14/08/2020 documenti in portafoglio di M.T. Desio (Mb)

17/08/2020 telefono cellulare marca Samsung colore salmone

17/08/2020 telefono cellulare marca Samsung colore nero grigio

17/08/2020 telefono cellulare marca Samsung colore giallo

17/08/2020 targa autoveicolo di R.P. San Giorgio a Cremano (NA)

18/08/2020 documenti di B.P. Trento (Tn)

18/08/2020 documenti di K.N.Y.C. Trento (Tn)

18/08/2020 documenti ciclomotore Piaggio

18/08/2020 documenti di G.S.M. Riva del Garda (Tn)

18/08/2020 documenti di P.M. Arco (Tn)

19/08/2020 bicicletta marca Dechatlon di colore nero

20/08/2020 documenti di C.J.C. Puerto de la Torre – Malaga

25/08/2020 documenti di D.F. Carano (Tn)

25/08/2020 documenti di M.R. Bolzano (Bz)

25/08/2020 documenti di W.D. Vienna

25/08/2020 documenti in portafoglio di T.C. Trento (Tn)

25/08/2020 documenti di F.M. Livorno (Li)

25/08/2020 documenti di I.R. Collegno (To)

25/08/2020 documenti di C.A. Trento (Tn)

25/08/2020 documenti di C.B. Trento (Tn)

25/08/2020 occhiali da vista montatura colore blu

26/08/2020 documenti e denaro in portafoglio di P.K. Molveno (Tn)

27/08/2020 documenti e denaro in portafoglio di M.I. Nonantola (Mo)

