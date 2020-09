Elezioni comunali, il sindaco uscente di Cavizzana Gianni Rizzi è pronto al terzo mandato

Gianni Rizzi, 53 anni, si prepara al tris. Sarà ancora lui – quorum permettendo – il sindaco del Comune più piccolo della Val di Sole.

A Cavizzana, infatti, si è presentato un solo aspirante primo cittadino e Rizzi, direttore del supermercato Poli di Cles, è dunque pronto al terzo mandato.

Ad affiancarlo ci saranno i consiglieri della lista “Per Cavizzana”, gruppo infarcito di giovani e formato da Tiziano Angeli (30 anni), Massimo Bontempelli (59 anni), Maria Cristina Carminati Ginouves (56 anni), Andrea Paderno (44 anni), Gilda Rizzi (56 anni), Giorgia Rizzi (25 anni), Luca Rizzi (28 anni), Piero Rizzi (42 anni), Silvia Ruatti (23 anni), Sofia Zanolli (25 anni) e Federico Ruatti (34 anni).

Gianni Rizzi si dice felice che «molti giovani abbiano deciso di mettersi a disposizione garantendo quel ricambio generazionale fondamentale per amministrare bene».

Per quanto riguarda il programma, l’intenzione è quella di proseguire il percorso intrapreso, dando continuità a quanto è stato realizzato finora.

Dopo i lavori nella piazzetta del municipio, il finanziamento ottenuto per gli spogliatoi del campo sportivo e la predisposizione dell’opera di collegamento stradale con il Verdè, utile sia per lo sviluppo turistico che per gli abitanti di Cavizzana, l’idea è di portare avanti il piano di interventi con opere mirate e un’attenzione particolare alla parte contributiva e al Psr.

«A breve inizieranno i lavori per la realizzazione del parcheggio e del parco in centro paese – rivela Rizzi –. Passeremo poi all’illuminazione pubblica a led, importante per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, ed è prevista la posa in opera della banda larga. Una delle opere prioritarie, infine, consiste nella ristrutturazione della ex canonica».

