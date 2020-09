Donazioni di midollo osseo: in Trentino c’è molto altruismo

Il Trentino è in controtendenza rispetto al resto d’Italia. Nelle altre regioni le tipizzazioni (il riconoscimento dell’idoneità alla donazione e l’inserimento nel registro) sono sempre più in calo, mentre in Trentino il numero delle tipizzazioni e dei donatori di sangue è in continua crescita.

Nel 2019 erano avvenute 839 iscrizioni all’Associazione donatori di midollo osseo e 713 tipizzazioni. Quest’anno i tipizzati sono già 500 e mancano ancora quattro mesi alla fine dell’anno.

La presidente dell’Admo Ivana Lorenzini spiega che i donatori di sangue continuano ad arrivare ogni giorno alla Banca del sangue di via Malta a Trento, e lì sono presenti parecchi volontari dell’Admo per sensibilizzare i donatori di sangue a diventare donatori di midollo osseo. Loro sono i migliori donatori perchè sono già controllati e sani.

Il midollo osseo è un tessuto mobile contenuto all’interno di canali ossei e produce i linfociti alla base del sistema immunitario. E’ estremamente utile nel contrasto alle malattie oncoematologiche (malattie del sangue), che come ricorda Ivana Lorenzini sono in continuo aumento.

Più sono le persone che si iscrivono nei registri Admo e più è facile trovare donatori compatibili e salvare la vita delle persone.

L’Associazione donatori di midollo ossea trentina è nata nel 1992 e conta oggi 8.800 tipizzati e oltre 10 mila iscritti. In questi anni ci sono stati 78 donatori, di cui 5 l’anno scorso e già altrettanti quest’anno.

Donare è gratuito, anonimo e volontario. Bisogna avere un’età compresa fra 18 e 55 anni, avere un peso corporeo superiore a 55 kg e non essere affetto da malattie permanenti. Vengono comunque effettuati tutti i controlli necessari e se compatibili si viene chiamati.

La donazione avviene attraverso l’aferesi: viene somministrato un farmaco che aumenta la crescita dei globuli bianchi e si effettua poi una donazione di sangue nell’arco di quattro ore.