Coronavirus: 3 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Trentino

Sono 3 i nuovi casi positivi riscontrati nelle ultime ore dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel rapporto odierno si specifica che 2 di questi presentano sintomi. Tra di loro non c’è nessun minorenne. In ospedale sono ricoverati per Coronavirus 5 pazienti, di cui uno rimane affidato alle cure intensive.

I tamponi analizzati nella giornata di ieri sono 695.

