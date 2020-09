Banksy colpisce ancora: il writer inglese finanzia una barca per salvare rifugiati

L‘artista e writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art e la cui vera identità rimane ancora sconosciuta, ha deciso di esporsi portando la sua arte ad un livello superiore.

Recentemente, infatti, l’artista ha acquistato e messo a nuovo uno yacht, un navy vessel francese, che ha rinnovato e colorato di bianco e rosa. Chiamata Louise Michel come un’anarchica femminista francese, questa imbarcazione si trova attualmente nel Mediterraneo ed ha già salvato numerose vite umane.

The MV Louise Michel just refueled after the first successful rescue operations last week and is now going to a standby position, fully ready to rescue. #DefendSolidarity #LouiseMichel pic.twitter.com/64UGtZoHlC

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 25, 2020