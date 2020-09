Attività sportiva giovanile: dal governo Conte provvedimenti a metà ed è caos per la ripartenza

Più che dettare delle linee guida, il governo Conte è capace di fare confusione con provvedimenti a metà, idee balzane o promettere finanziamenti che, al lato pratico, sono semplicemente dei debiti. Un altro settore che ripartirà all’insegna del caos governativo è lo sport giovanile dove è stata reintrodotta l’autocertificazione ed un groviglio di regole.

Partiamo da alcuni dati per capire quanto sarebbe importante muoversi sulla base di certezze: 12 mila le sole società di calcio giovanile; 1 milione i calciatori e calciatrici dilettanti; 360 mila i giovani impegnati in attività del settore giovanile; 20 milioni gli italiani che fanno sport e 5 milioni i praticanti attività sportiva in età compresa tra i 3 ed i 17 anni.

In mancanza di linee guida le società si stanno orientando verso le autocertificazioni, liberatorie e protocolli interni nella speranza di indovinare la giusta scelta e che mai ci sia un caso di contagio al proprio interno.

Il primo effetto è quello che molti giovani hanno smesso di praticare sport anche perché la spesa da sostenere si prospetta più elevata del passato. Molte le società in difficoltà economiche che non forniranno nemmeno le divise che dovranno essere acquistate dai genitori. Scelta non solo economica, ma anche pratica. Le divise saranno lavate in famiglia e non in blocco come succedeva in passato.

Poi liberatorie e autocertificazioni hanno realmente valore legale? Più chiaramente: sollevano presidente e dirigenti da eventuali responsabilità penali? Non manca nemmeno il problema palestre. Il dubbio dei dirigenti scolastici è quello di cedere o meno gli impianti a terzi.

Prima di tutto per un problema di sanificazione che rappresenta anche un maggior costo, ma anche per una responsabilità indiretta: sarebbe comunque impossibile stabilire se un ragazzo è stato contagiato nell’ambito dell’attività sportiva o in un altro contesto.

Quello che è certo è che fermi non ci si dovrebbe stare e quindi l’attività sportiva giovanile dovrebbe essere garantita: ma in che modo? A governo e federazioni la risposta.

