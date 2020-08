Scintille e attacchi incrociati fra i candidati per la poltrona di sindaco a Trento

Andrea Merler dà fuoco alle polveri cominciando di fatto lo sprint della campagna elettorale che porterà diritto al traguardo del 20 e 21 settembre con i probabili tempi supplementari da giocarsi al ballottaggio del 5 ottobre.

Ballottaggio che con la discesa in campo di Marcello Carli è ormai quasi sicuro. Bisognerà vedere chi dei due candidati antagonisti alla sinistra se lo giocherà.

Merler punge il rivale Ianeselli per un video pubblicato sui social il 28 agosto. «Stavo parlando di argomenti come famiglia, lavoro e sicurezza, e mi sono interrogato su quali fossero le idee del mio avversario Ianeselli: andando sul suo sito non ho trovato nulla. Se Ianeselli dopo sei mesi ancora non ha pubblicato nulla lo invito ad andare sul mio sito, dove il programma è disponibile da oltre un mese».» – Incalza il candidato sindaco di centro destra

Pubblicità Pubblicità

Ianeselli prende la palla al balzo e il giorno dopo decide di pubblicare il proprio programma sul suo sito ufficiale. E’ possibile quindi scaricarlo ma non nel formato definitivo, in quanto non ancora nell’impaginazione corretta.

Ma Merler aveva già punzecchiato Ianeselli in settimana sottolineando uno dei vizi della sinistra, cioè quello di diffamare e demonizzare gli avversari politici usando delle gigantesche fake news prive di qualsiasi fondamento che vengono strumentalizzare ad arte da sembrare vere.

Merler riporta un caso clamoroso dove un’internauta sconosciuto (che poi ha chiesto scusa) ha postato nella pagina del consigliere provinciale Moranduzzo un commento ritenuto razzista. Il commento è stato rimosso dall’esponente della lega e tutti i candidati del centro destra hanno preso le distanze stigmatizzando il comportamento e la frase razzista.

Pubblicità Pubblicità



Le truppe cammellate della sinistra si sono subito messe in movimento incolpando tutto il centro destra di essere fomentatore di odio. Sono decine i commenti (comprensivi di insulti naturalmente) diffamatori contro Moranduzzo e il centrodestra basati su una fake news clamorosa che però Ianeselli cavalca alla grande.

Infatti sulla sua pagina facebook i commenti sono ancora presenti.

Nel terzetto di pretendenti alla poltrona di palazzo Thun entra in corsa anche il coordinatore di Trento di Agire per il Trentino sostenitore del candidato sindaco Marcello Carli.

«Le proposte di Merler – attacca Corazza – ricalcano quanto già approvato dal centrosinistra, altro che cambiamento». «Colpisce l’idea di Andrea Merler sull’area ex Italcementi. Si vuole innanzitutto far passare il messaggio che il centrodestra si presenta unito e coeso sotto il nome dell’Avvocato. Val bene ricordare che in questa coalizione non sarà presente Agire per il Trentino e neanche Progetto Trentino mentre La Civica si è defilata nel momento in cui, poche settimane fa, è stato chiesto all’avv. Baracetti di farsi da parte. E’ rimasta soltanto una parte degli Autonomisti Popolari, si contano 3 candidati, confluiti nella lista del candidato».

E ancora: «La scelta dell’area ex Italcementi è assolutamente indovinata intesa come simbolo dell’immobilismo pratico del centrosinistra che ha governato finora. Lascia perplessi quanto proposto da Merler in quanto ricalca in tutto e per tutto quanto già approvato dal Consiglio comunale e previsto dal piano guida di quel terreno e quindi, in realtà, non si vede alcun cambiamento. AGIRE per il Trentino ha invece già proposto un nuovo piano che abbia visione complessiva e includa area ex Sit, Sanseverino e stadio Briamasco con funzioni ben definite. Secondo le proposte attuali abbiamo ex Sit che arriverà a 500 parcheggi nel 2021, piazzale Sanseverino che conta 350 posti auto e nuovo parcheggio ex Italcementi che ne porterà altri 2000: la nostra proposta è ben diversa rispetto a un quartiere da 3000 posti auto».

«E’ chiaro però che un cambiamento sia necessario perché se tutti i candidati parlano convintamente di mobilità sostenibile, riqualificazione aree dismesse, politiche ambientali, ripristino della sicurezza, riqualificazione monte Bondone e altro ancora probabilmente i punti su cui si è lavorato poco sono veramente molti e in questo senso ci proponiamo come vera alternativa rispetto a chi ha governato finora e che possiamo rivedere quasi nella totalità tra i candidati delle liste a sostegno della coalizione di centrosinistra.» – conclude Corazza