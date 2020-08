Riva del Garda: una notte di fiaba rovinata dal maltempo

Si è conclusa ieri una quattro giorni di Notte di Fiaba e Luminaria. Per quattro giorni Riva del Garda ha accolto il pubblico con i colori del lago, delle vetrine, dei locali che sono la parte fondamentale dell’ospitalità rivana.

Purtroppo la pioggia ha rovinato alcuni eventi, specie quelli per i bambini, ma le piazze si sono comunque riempite di luce.

Il tempo non è stato clemente, molti appuntamenti sono saltati, ma tanti altri hanno avuto luogo in location alternative, riparate. La collaborazione di volontari e artisti pronti ad improvvisare nuove postazioni, adattare spettacoli e informare il pubblico, e la comprensione degli spettatori che hanno accolto con pazienza le continue variazioni, hanno reso possibile vivere gioiosamente il clima di festa.

L’affluenza di pubblico è stata buona, nei momenti di sole le piazze si sono riempite, segno che il desiderio di stare insieme è forte, ma anche la consapevolezza della necessità di rispettare le indicazioni di sicurezza e le misure anti covid.

Nelle parole di Laura Civettini, presidente del Comitato Manifestazioni Rivane, l’urgenza di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato: “Non possiamo fare altro che ringraziare tutti i meravigliosi artisti che con noi hanno dato vita a questa edizione, un’edizione strana, nuova, bagnata ma non per questo meno apprezzata e soddisfacente.

Un grazie particolare ai nostri partner – vecchi e nuovi – per averci dato fiducia ed averci seguiti in una nuova avventura, credendo nel progetto e volendo farne parte. Il Comitato Manifestazioni Rivane anche in condizioni estreme ha saputo regalare agli appassionati un posto sicuro, dove non smettere di sognare; lo staff visibilmente ridotto, ma non per questo meno agguerrito ha fatto in modo che tutto filasse a gonfie vele. Non potremmo immaginare un anno senza Notte di fiaba e per questo ringraziamo ancora tutti coloro che rendono possibile tutto ciò.” Appuntamento quindi alla prossima edizione, dal 26 al 29 agosto 2021. Il tema, come annunciato lo scorso anno, è: “Il gatto con gli stivali”.

