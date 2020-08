Rientro a scuola, istruzioni per l’uso

Controllare, pianificare, organizzare, informare e informarsi. Molto sinteticamente queste le azioni consigliate ai genitori nelle linee guida predisposte in una circolare da alcuni istituti scolastici veneti per il rientro a scuola.

Oltre alle linee guida proposte dal Ministero della Pubblica Istruzione e da quello della Sanità, ci sono consigli ed azioni concrete come queste, suggerite al fine di salvaguardare la salute dei propri cari. O almeno di provarci.

Anche sul sito della Provincia di Trento lo spazio costantemente aggiornato dedicato alla scuola nella sezione “ A scuola in sicurezza, facciamo tutti la nostra parte” contribuisce a dare indicazioni da rispettare per contrastare l’emergenza causata dal Covid-19.

Azioni pratiche, imposte da una emergenza sanitaria che non dà tregua al più che mai difficile compito di essere genitori.

Sensibilizzare gli adulti in modo che le famiglie possano «preparare i figli al rientro a scuola in sicurezza». È questa l’idea alla base della circolare che gli istituti del Veneto hanno realizzato con i «suggerimenti» in vista del 14 settembre, con «spiegazioni semplici e chiare, ma anche attraverso esempi coerenti».

Al di là delle polemiche e dei problemi per tornare tra i banchi di scuola, cosa possono fare in più mamma e papà per difendere i propri figli dal Covid-19 è l’elenco che segue, nell’ottica della salute propria e collettiva. Suggerimenti estremamente utili in questo momento.

Ecco le indicazioni di cui si ringrazia gli istituti scolastici del Veneto.