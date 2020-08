Per le vie di Trento sulle tracce di fake news

Il Museo Diocesano di Trento propone per l’11 settembre alle 17.00 un itinerario lungo le vie cittadine che ripercorrono alcuni dei luoghi simbolo del culto del Simonino.

Culto che è stato ufficialmente abolito nel 1965 dalla Chiesa negli anni del Concilio Vaticano II, ma dal momento che la mostra nel Museo Diocesano “L’invenzione del colpevole. Il “caso” di Simonino da Trento dalla propaganda alla storia” è stata prorogata fino al 15 settembre, ecco allora l’occasione di un interessante ed ulteriore approfondimento storico.

“Il caso” è l’accusa alla comunità ebraica residente a Trento nel 1475 di omicidio rituale, nella persona del piccolo Simone. Uno dei processi ammantati di antisemitismo più famosi della storia. Una fake news costruita per propaganda dal Vescovo Principe di Trento Johannes Hinderbach.

Pubblicità Pubblicità

“Per le vie di Trento sulle tracce del Simonino” visita guidata da prenotarsi entro le ore 18 del giorno precedente al numero 0461.234419 e costo di 7 euro, parte dalle sale della mostra.

Poi il percorso, con l’osservanza delle misure sanitarie vigenti quali mascherina e distanziamento, si snoderà nelle vie del centro storico andando ad interessare via del Simonino, i bassorilievi di Palazzo Salvadori e la chiesa di San Pietro. Il percorso si concluderà in Vicolo dell’Adige, luogo dove una targa apposta dal Comune di Trento ricorda la vicenda che ha tristemente segnato i rapporti con la Comunità ebraica.

E’ infatti grazie all’opera instancabile di Monsignor Igino Rogger, già direttore dal 1950 circa del Museo Diocesano Tridentino, coraggioso protagonista della revisione del culto di Simonino, se si vuole con queste iniziative “diffondere una più ampia conoscenza di questa delicatissima e attualissima vicenda tardo medioevale” spiegano gli organizzatori

Pubblicità Pubblicità



Altre iniziative in questo filone storico revisionista sono riservate agli studenti.

La visita della mostra proposta ai giovani in chiave attualissima dal titolo “Come si smonta una fake news. Il culto di Simone da Trento e la sua abrogazione” con la lettura delle immagini più significative esposte in mostra che consentirà di ricostru­ire le fasi cruciali della tragica vicenda ed i meccanismi attraverso i quali Johannes Hinderbach diffuse ben oltre i confini del principato vescovile l’infamante accusa di omicidio rituale.

E il percorso “Per le vie di Trento sulle tracce del Simonino” ampliato rispetto quello dell’11 settembre e prenotabile fino al 10 gennaio 2021.

Come è indicato dall’apposita brochure realizzata per le scuole “ Dopo una premessa sulle relazio­ni intercorse nei secoli fra cristia­nesimo ed ebraismo, la classe effettuerà un suggestivo itinerario in città sulle tracce della comuni­tà askenazita di Trento e dei luoghi che furono teatro della tragica vi­cenda: la Torre civica in cui furono rinchiusi gli ebrei, Palazzo Borto­lazzi Larcher Fogazzaro, abitazione del piccolo Simone Unferdorben, Palazzo Salvadori, all’epoca dei fatti sede della comunità ebraica di Trento e della sinagoga; la chiesa di San Pietro, dove fu eretta la cap­pella del Simonino; infine il Vicolo dell’Adige con la targa apposta nel 1992 per ricordare la coraggiosa revisione dei fatti che fece emer­gere la verità storica, ovvero l’in­nocenza della comunità ebraica. La proposta intende sensibilizzare gli studenti su tematiche inerenti il rispetto, la tolleranza e la compren­sione dell’altro. Offre inoltre l’occa­sione per riflettere su come igno­ranza, disinformazione e pregiudizio ostacolino la possibilità di instaurare una serena convivenza tra culture e religioni diverse”.