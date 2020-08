Passata la piena, l’Adige è sotto controllo

La piena di stanotte è passata e le preoccupazioni si sono sopite dopo alcuni momenti dove si temeva il peggio. Stamane alle ore sei l’argine del fiume Adige era ancora di oltre 4 metri (foto) e quindi l’allarme è rientrato.

La speranza naturalmente è che non cominci a piovere di nuovo. E in tal senso le previsioni non sono così positive.

Il fiume comunque è tenuto sotto stretto controllo dai vigili del fuoco.

Un Trentino flagellato dal maltempo ieri che ha visto il suo culmine intorno alle 16.15 di oggi (30 agosto) con la piena del fiume Adige che ha costretto alla chiusura dell’Autostrada del Brennero nella tratta tra San Michele all’Adige e Bolzano Sud.

L’avvertimento dei soccorsi, valevole su tutto il territorio della provincia, è quello di evitare in queste ore di mettersi in viaggio nei pressi di corsi d’acqua, ruscelli o torrenti.

Sempre a nord di Trento i vigili del fuoco volontari di Mezzocorona e di Mezzolombardo sono impegnati nel controllo del territorio dove in vari punti l’Adige p a rischio esondazione (foto)

La situazione più critica è stata quella di Grumo e San Michele all’Adige, dove la massa di tronchi e detriti, e la piena che ha toccato la parte bassa, hanno fatto collassare il ponteggio ferroviario.(foto)

La struttura metallica si è deformata nella parte centrale, e si è «appoggiata» sul lato di San Michele: l’acqua che preme potrebbe portarla via a momenti. (foto)

Nel frattempo la zona è in balìa di un traffico caotico: per precauzione è stata chiusa l’autostrada A22 fra San Michele e Bolzano, e le auto in arrivo dalla Val di Sole, che intendevano immettersi in Autobrennero per il grande rientro dei vacanzieri, vengono deviate sulla Statale o rimandate alla tangenziale della Rupe. Si sono formate lunghe code.

Momenti difficili anche in val Rendena dove ci sono state frane e smottamenti. La strada per Pinzolo ieri è stata chiusa

