Mercato locazioni studenti: si brancola ancora nel buio

Nulla si sa ancora di certo sulle modalità con quali potrà iniziare l’attività didattica. Si parla di lezioni a distanza, di presenze alternate nelle classi, di ingressi ad orari differenziati. Quello che è certo è che anche a Trento, tutto il mercato delle locazioni per studenti è fermo.

Se gli anni scorsi, di questi tempi erano in corsa le ultime proposte, oggi ci sono solo delle timide richieste. In questo contesto quali saranno i possibili cambiamenti?

Lo schema vincente potrebbe essere l’affitto breve concordato tra l’università ed i B&B cittadini che a loro volta sono in difficoltà per il calo drastico delle richieste turistiche.

Pubblicità Pubblicità

Questa potrebbe essere la risposta alle presenze alternate, quindi a loro volta brevi, nelle aule universitarie o per sostenere gli esami oppure per partecipare ai laboratori. Sta cambiando anche l’offerta degli appartamenti con un’estensione alla dotazione completa degli accessori, cioè simile ad una stanza d’albergo in modo tale che lo studente possa portare con sé solo l’essenziale.

Dall’altra parte la Provincia ha stanziato mezzo milione di euro a sostegno delle spese per vitto e alloggio sostenute dagli studenti. L’obiettivo è quello di contribuire a sanare tutte quelle situazioni rimaste in sospeso tra i gestori degli alloggi e gli studenti che non ne usufruivano più a causa della chiusura delle università e delle scuole e di conseguenza si sono interrotti i pagamenti delle rette.

Se nel frattempo qualche studente aveva regolarizzato la posizione, le somme saranno rimborsate dall’ente gestore.

Pubblicità Pubblicità