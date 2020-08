Coronavirus: ci sono 4 nuovi casi, tra loro un minorenne

Gli ultimi dati resi disponibili dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quotidiano rapporto sulla diffusione del Covid-19 indicano ulteriori 4 casi positivi, 3 dei quali con presenza di sintomi. Fra questi ultimi c’è anche un minorenne.

Salgono, seppur di poco, anche i ricoveri in ospedale: a questa mattina, i pazienti risultavano 6, di cui 1 sempre ricoverato in terapia intensiva.

Come spesso accade in coincidenza con la giornata festiva, il numero dei tamponi analizzati è molto basso: sono 112 i test esaminati, tutti nel reparto di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara.

Ieri in tutto il Paese i contagi erano 1.365, meno del giorno precedente, ma in aumento in alcune aree del meridione che finora contavano cifre più basse. 81.723 i tamponi rispetto ai quasi 100 mila del giorno precedente, ma nel bollettino viene specificato che la Regione Basilicata non ha comunicato il numero dei tamponi e dei casi testati. Quattro le vittime in un giorno. I nuovi dati del Ministero della Salite sono attesi nel pomeriggio.