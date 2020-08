Artigianato: in 5 anni scomparse 80 mila aziende in Italia. In aumento le aziende di servizi alla persona

Potrebbe diventare un fenomeno per una indagine sociologica per capire quale possa essere il motivo alla base della crescita delle imprese che si occupano di tatuaggi e piercing, e il calo delle ditte artigianali dei piastrellisti.

Sembra quasi che la reazione alle difficoltà di questi tempi sia la cura dell’aspetto fisico dove l’esteriorità tra l’altro costosa, è preferita ad un lavoro manuale che ha fatto la fortuna di molti artigiani.

Non solo. Se da una parte sono scomparse 80 mila aziende, dall’altra sono i aumento anche le imprese di pulizia, giardinieri, parrucchiere e estetiste. In calo quelle che si occupano di ristrutturazione, i padroncini nei trasporti, elettricisti, falegnami e meccanici.

Il quadro è fornito da Unioncamere e Infocamere e indica l’andamento del settore artigianale nell’ultimo quinquennio. Se tra il 2015 ed il 2020 si sono perse 80 mila aziende, le superstiti ad oggi a livello nazionale sono 1,3 milioni.

Tra queste la particolarità è la crescita esponenziale dei servizi alla persona (+88,4%) un incremento innescato da tatuaggi e piercing le cui attività sono passate dalle 2150 del giugno del 2015 alle oltre 5 mila del 2020.

In ripresa anche i “robivecchi” da 151 a 754. Aumentati anche gli addetti alle pulizie + 5600 unità in cinque anni.

Purtroppo dati del tutto diversi per l’edilizia dove in in un quinquennio si sono perse quasi 19 mila imprese; 3600 attività di piastrellisti e imbianchini.

Sono 12 mila le attività in meno nel settore del trasporto, 5500 per l’impiantistica elettrica e 4500 i meccanici per autovetture che hanno cessato l’attività.

Confortante l’ultimo dato: tra le nuove imprese superano quota 1800 quelle under 35.