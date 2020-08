Vento forte, pioggia e grandine: danneggiati 350 ettari di campagna a sud di Trento

Nella serata di venerdì il maltempo si è abbattuto violentemente nella zona fra Ravina, Romagnano, Aldeno e Cimone. Sono stati danneggiati 350 ettari di uva e frutteti, di cui 100 ettari in maniera grave.

Il terreno è stato dapprima colpito dalla pioggia e dalla grandine poi il vento ha sradicato le piante da terra. Il maltempo era stato preannunciato ma non era previsto che si abbattesse in maniera così forte.

Per quanto riguarda le mele rovinate non tutte saranno utilizzabili per i succhi di frutta. Quelle che non raggiungeranno gli zuccheri giusti marciranno sulla pianta. A Romagnano la tromba d’aria ha colpito anche alcune zone di Teroldego, la cui qualità scenderà ora di livello.

Codipra, il Consorzio di difesa dei produttori agricoli, fa sapere che la produzione è assicurata per 7 milioni di euro, ma la stima dei danni non è stata ancora fatta in maniera completa. Secondo Codipra l’assicurazione è il rimedio migliore per proteggersi dalle avversità del meteo, diventato sempre più estremo.

La grandine ha colpito anche la Destra dell’Adige. Le aziende più colpite dalla tempesta sono state i produttori della Società Frutticoltori Trento e i viticoltori della Cantina di Aldeno. Altre zone invece (Val di Non, Valsugana, Trento Nord) sono state risparmiate dal maltempo.

La situazione diventa ancora più critica se si pensa alla stagione del raccolto già iniziata o che a breve inizierà in diverse località. E mentre la protezione civile dirama un nuovo allerta meteo, in stretto raccordo con Codipra si è attivato anche l’assessorato all’agricoltura la cui responsabile ha programmato per lunedì sopralluoghi e incontri tecnici per fare il punto sui danni e sugli strumenti di sostegno

Su quanto successo è intervenuto ieri sera anche l’assessore e segretario della lega Bisesti: “Massima vicinanza nei confronti degli agricoltori colpiti dal terribile maltempo nelle zone di Aldeno, Romagnano e Ravina. Grandine e vento purtroppo hanno messo a dura prova i frutteti: sono stati divelti interi campi e dove le piante hanno resistito al forte vento, il frutto in pianta è stato totalmente compromesso dalla violenza della grandine. Nel corso della mattinata mi sono già sentito con l’assessore Giulia Zanotelli che è al corrente della situazione e che farà un sopralluogo nella zona.”