Realizzato il nuovo campo di bocce a Ravina. Ma la gestione non sarà del circolo anziani

Dopo nove anni di richieste da parte del Circolo Anziani di Ravina finalmente in Via Filari Longhi viene realizzato il campo di bocce, peccato che non sia coperto e che la gestione non venga – come sarebbe stato logico – affidata al circolo.

L’utilizzo è infatti libero alla stregua di uno scivolo di un parco giochi tanto per essere chiari; la manutenzione è affidata ad una cooperativa (il Gabbiano) e gli anziani dovranno mettersi in fila per giocare.

Il bello che gli assessori della giunta comunale di sinistra, senza dimenticare l’assessore uscente Stanchina che è di Ravina, si erano spesi per una gestione se non unicamente da parte degli anziani, almeno in cogestione con altre associazioni del paese.

Pubblicità Pubblicità

L’errore del Circolo Anziani secondo la presidente uscente della circoscrizione Camilla Giuliani (PD)? Quello di non aver presentato un progetto, ma di averne solo chiesto la gestione.

Un errore imperdonabile invece? Quello di non aver coperto una struttura nuova che finirà per poter essere utilizzata solo qualche mese all’anno. Poi è vero che per giocare a bocce non ci sarà la fila e che probabilmente gli anziani non solo di Ravina, non perderanno il diritto di scendere in campo, però un’assegnazione diretta sarebbe stato un gesto di riconoscimento dell’impegno di tutti gli associati.

Anche perché l’assegnazione della gestione non avrebbe portato ad un utilizzo in esclusiva, ma come succede per i campi di tennis gestiti dai circoli, chiunque ne avrebbe potuto usufruire facendone richiesta.

Pubblicità Pubblicità