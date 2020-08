Maltempo: preoccupazione per il Sarca che ha superato il livello di guardia

Fiumi e torrenti sotto la lente d’ingrandimento della protezione civile in queste ore per la grande massa d’acqua che per colpa dei temporali si riversando nei corsi.

Preoccupazione per il Sarca che da stamane ha superato il livello di guardia.

Sono state stese già ieri sera alla foce del fiume Sarca – lago di Garda – le reti di contenimento per il materiale che viene trasportato a causa del maltempo dal corso d’acqua. L’operazione è stata fatta per evitare che il legname e i detriti portati possano costituire pericolo alla navigazione

Sono 600 metri lineari che stamane, infatti, risultano aver trattenuto molto materiale. L’operazione che ha impiegato diversi Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda è stata coordinata dall’ispettore Vigili del Fuoco Volontari Alto Garda e Ledro Marco Menegatti.

“I Vigili del Fuoco Volontari di Arco – precisa l’ispettore – stanno invece monitorananto il corso del fiume in quanto lungo l’argine sono stati individuati punti sensibili dove l’acqua potrebbe esondare. Sacchi di sabbia e tutto ciò che serve sono pronti già sui luoghi sensibili. I monitoraggi continueranno finchè sarà necessario”

Nel filmato la Grotta della Bigonda a Selva di Grigno che sta scaricando a valle tutta acqua di queste ore di pioggia. (video di Franco Marighetti)

Situazione difficile anche sul Ponte Trento _Malè a San Michele all’Adige (foto sotto)

Le reti di contenimento sul Sarca