Il maltempo flagella il Trentino: a Grumo collassa un ponte. E domani in arrivo ancora pioggia e grandine

L’allerta rimane anche se passa dall’arancione al giallo. Le previsioni meteo inducono la Protezione civile trentina a mantenere alta la guardia e si avvisano i cittadini che le piogge cadute aumentano il rischio di frane e ruscellamenti.

Per domani il bollettino meteo purtroppo prevede ancora forti raffiche di vento, grandine e fulmini.

Come già accaduto ad esempio sulla Trento Malè, non si possono escludere problemi localizzati sulla rete viaria come pure per quelle della distribuzione di energia elettrica o altri servizi.

Un Trentino flagellato dal maltempo oggi che ha visto il suo culmine intorno alle 16.15 di oggi (30 agosto) con la piena del fiume Adige che ha costretto alla chiusura dell’Autostrada del Brennero nella tratta tra San Michele all’Adige e Bolzano Sud.

L’avvertimento dei soccorsi, valevole su tutto il territorio della provincia, è quello di evitare in queste ore di mettersi in viaggio nei pressi di corsi d’acqua, ruscelli o torrenti.

Sempre a nord di Trento i vigili del fuoco volontari di Mezzocorona e di Mezzolombardo sono impegnati nel controllo del territorio dove in vari punti l’Adige p a rischio esondazione (foto)

La situazione più critica è a Grumo e San Michele all’Adige, dove la massa di tronchi e detriti, e la piena che ha toccato la parte bassa, hanno fatto collassare il ponteggio ferroviario.(foto)

La struttura metallica si è deformata nella parte centrale, e si è «appoggiata» sul lato di San Michele: l’acqua che preme potrebbe portarla via a momenti.

Nel frattempo la zona è in balìa di un traffico caotico: per precauzione è stata chiusa l’autostrada A22 fra San Michele e Bolzano, e le auto in arrivo dalla Val di Sole, che intendevano immettersi in Autobrennero per il grande rientro dei vacanzieri, vengono deviate sulla Statale o rimandate alla tangenziale della Rupe. Si sono formate lunghe code.

Preoccupa anche la tenuta del fiume Adige a Trento mentre il Fersina si sta pericolosamente alzando. (foto)

Questa mattina uno smottamento, causato dalle piogge battenti degli ultimi giorni, ha coinvolto una carrozza del treno della Trento-Malé diretto verso il capoluogo nel tratto compreso tra le due stazioni ferroviarie di Cles. Fortunatamente le persone a bordo non hanno subito danni e sono state portate in stazione su una delle due carrozze, non travolta dal fango, che componevano il treno.

La linea ferroviaria è stata momentaneamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cles.

Preoccupazione per il Sarca che da stamane ha superato il livello di guardia. Sono state stese già ieri sera alla foce del fiume Sarca – lago di Garda – le reti di contenimento per il materiale che viene trasportato a causa del maltempo dal corso d’acqua. L’operazione è stata fatta per evitare che il legname e i detriti portati possano costituire pericolo alla navigazione.

Sono 600 metri lineari che stamane, infatti, risultano aver trattenuto molto materiale. L’operazione che ha impiegato diversi Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda è stata coordinata dall’ispettore Vigili del Fuoco Volontari Alto Garda e Ledro Marco Menegatti.

“I Vigili del Fuoco Volontari di Arco – precisa l’ispettore – stanno invece monitorananto il corso del fiume in quanto lungo l’argine sono stati individuati punti sensibili dove l’acqua potrebbe esondare. Sacchi di sabbia e tutto ciò che serve sono pronti già sui luoghi sensibili. I monitoraggi continueranno finchè sarà necessario”

