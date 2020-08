Il degrado sociale del centro Bruno: un problema non più rinviabile

I bravi ragazzi del centro sociale Bruno hanno dato un’altra dimostrazione della loro idea di democrazia ed indirettamente hanno dimostrato come siano tollerati da chi a Trento, dovrebbe garantire l’ordine pubblico.

Non è bastato infatti disturbare la manifestazione elettorale del centrodestra all’ex Italcementi con musica ad alto volume lanciata a nord dalla sede (abusiva) del Bruno e a sud da qualche attivista ben nascosto tra la vegetazione con il suono sentito fino al piazzale San Severino: il lancio di due bombe carta certo non fatto con la sola forza muscolare ed un paio di gavettoni lanciati su due partecipanti che raggiungevano le loro macchine passando sotto le finestre del Bruno, per essere perlomeno identificati da parte degli agenti presenti in borghese.

Piccola aggiunta: uno striscione offensivo ed il fatto che chi si affacciava alla finestre, lo faceva col viso coperto. Cos’altro avrebbero dovuto fare i “ bravi ragazzi” per attirare l’attenzione delle forze dell’ordine? Insomma bisogna dirla tutta con coraggio e senza mezze parole: per Trento è una vergogna e una situazione che ormai non può più essere rinviabile.

Altra aggiunta di non poco conto: il centro Bruno è sotto sfratto dal giugno del 2019 e allora come la mettiamo?

E’ comunque questa tolleranza che fa crescere il senso di impunità e quindi il livello delle azioni criminali. Un bell’inizio se consideriamo che a breve arriveranno a Trento Giorgia Meloni e Matteo Salvini e se questo è il livello di prevenzione studiato dalla questura….possiamo stare tranquilli.

Del resto cosa possiamo aspettarci se il Museo Diocesano, quindi indirettamente il vescovo di Trento, trasferisce parte delle proprie attività all’interno del centro sociale? E in piena emergenza Covid il Bruno viene inserito nelle liste delle realtà alle quali recapitare i pacchi alimentari di aiuto?

Una consegna oltretutto affidata agli alpini definiti “assassini” dagli stessi attivisti.

Quella di Trento sembra una società lasciata in balia della legge del più forte, o del meno disposto al voler integrarsi, dove si finisce per dimenticare i valori che l’hanno definita.

Giovani, e quelli del Bruno in particolare, senza un codice di valori, incapaci di rispettare uno spazio di libertà proprio ed altrui. Rinunciare ad una visione di cambiamento significa sancire una sconfitta, e quindi lasciare spazio a soluzione trovate da altri. Il degrado dentro i centri sociali porta con sè un pericolo, la normalizzazione, per cui diventa accettabile e accettato uno stato di cose perché ritenuto inevitabile.

Non si vede un modo per cambiare i tempi. Tutto appare più grande e difficile da contrastare. E ci si arrende, evitando di tentare di cambiare il mondo, ma allontanandosi da essi, e lasciandolo fare a chi non viene lasciato libero di non rispetta le regole

Dopo i fatti successi ieri un’altra domanda diviene logica e ancora più attuale: perché la pubblica amministrazione pretende di riscuotere la locazione delle sedi da tutte le associazioni e rinuncia a quella del centro sociale mentre molti gruppi di volontariato devono trovarsi al bar o a casa di qualcuno per organizzarsi in mancanza di un luogo per aggregarsi?

Questi sono alcuni dei paradossi della nostra città amministrata da sempre dalla sinistra. Chiudiamo con due considerazioni: Ianeselli e la sinistra si sono ben guardati dallo stigmatizzare le gesta degli attivisti, del resto cos’altro potevano fare per non compromettere i voti? Sorprende anche che Paolo Piccoli, il ricchissimo notaro di Trento, visto il sostegno alla sinistra non dica nulla.

Nel suo caso però saranno molti i trentini che dentro le urne si ricorderanno delle parcelle salatissime pagate presso il suo studio negli ultimi 40 anni, per questo piloteranno il voto verso altri candidati.

Cosa sarebbe successo se fosse stato un movimento di destra a disturbare una manifestazione della sinistra? Ma questo è l’idea di democrazia dei compagni.

(l.d.)