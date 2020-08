Il degrado e la responsabilità individuale e collettiva

Il degrado è l’espressione di una società in crisi, e allo stesso tempo di uomini e donne che hanno dimenticato un codice di comportamento che abbia un senso morale e civico allo stesso tempo.

Il degrado emerge quando viene meno il senso di responsabilità sia individuale che collettiva. Infatti la responsabilità verso sé stessi e verso il prossimo, rappresenta una prima forma di civiltà, per la salvaguardia di un comune rispetto e ordine delle cose.

Non c’è giustificazione al degrado, perché i comportamenti sono effetti di scelte e dunque, fare qualcosa piuttosto che altro, dipende in gran parte dalla volontà di ciascuno. Il degrado è l’anticamera della perdita di identità e di una spirale che porta a crisi e miseria. Umilia chi si comporta bene, e, quando non è contrastato, rende normale quello che non lo è.

E sembra che la società lasciata in balia della legge del più forte, o del meno disposto al voler integrarsi, finisce per dimenticare i valori che l’hanno definita. Per immergersi in un terreno fatto di culture e modi di pensare totalmente diversi che faticano ad accettare gli altri, e cercano di legittimare sé stessi in virtù di un politeismo valoriale, che non ha perso la bussola di riferimento.

Per creare dei cicli di sviluppo, ed evitare cicli di degrado, l’atteggiamento più adeguato è quello di incentivare pratiche che riconoscano il merito. Chi si impegna ed ottiene risultati, permette ad una società di creare valore. Creando valore si genera sviluppo, fiducia, e crescita economica. Si tratta di una gestione intelligente del proprio tempo.

Un codice di valori uno può darselo, se riesce a capire l’importanza di questa visione. Nel senso di rispettare uno spazio di libertà proprio ed altrui. Un altro modo darsi un’etica, può essere di seguire un credo religioso. Le principali fedi religiose hanno principi morali e regole che danno un senso etico alla loro visione del mondo.

Rinunciare ad una visione di cambiamento significa sancire una sconfitta, e quindi lasciare spazio a soluzione trovate da altri. Il degrado degli altri ha in sè un pericolo, la normalizzazione, per cui diventa accettabile e accettato uno stato di cose perché ritenuto inevitabile.

Non si vede un modo per cambiare i tempi. Tutto appare più grande e difficile da contrastare. E ci si arrende, evitando di tentare di cambiare il mondo, ma allontanadosi da essi, e lasciandolo fare a chi non viene lasciato libero di non rispetta le regole.