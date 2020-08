Confermati i ritiri di tre squadre di nuoto all’Acquacenter di Malé

Terraglio Syncro, Brescia Nuoto e SSV Bruneck: sono questi i nomi delle tre squadre di nuoto che prepareranno la prossima stagione agonistica in terra solandra.

Le tre società, infatti, hanno confermato i loro ritiri all’Acquacenter di Malé. «Sebbene a ranghi ridotti – spiega l’amministratore unico Giuliano Zanella – e grazie alla fitta rete di amicizie del coordinatore Umberto Citroni con i colleghi allenatori, siamo riusciti a portare ben tre squadre in ritiro nel nostro centro. Sempre con un occhio attento e con costante osservanza delle norme e restrizioni Covid, che ha costretto il personale a un impegno continuo per quanto riguarda pulizia e sanificazione».

Terminato il ritiro della squadra di Syncro, è atteso a breve lo SSV Bruneck di Dario Taraboi e successivamente, per non creare sovrapposizioni, il Brescia Nuoto .

«Il tutto – ribadisce Zanella – in totale sicurezza, con mascherina fino a bordo vasca, uso esclusivo della piscina e numeri come da norme di legge. Ora speriamo in un alleggerimento della normativa».

Soddisfatto il coordinatore Umberto Citroni. «Abbiamo insistito per non perdere completamente il contatto con il settore dei ritiri, consci del fatto che a fine pandemia sarà più facile avvalersi di questi agganci – commenta –. Purtroppo abbiamo dovuto rinunciare a qualche squadra, per non sovrapporre i ritiri. Un piccolo rammarico non aver concretizzato il ritiro della Nazionale Giovanile a causa di varie vicissitudini, non ultimo il calendario modificato delle gare, ma i contatti proseguono. Penso che l’Acquacenter sia l’unica piscina in Trentino ad aver mantenuto i ritiri di nuoto, e questo ci fa ben sperare».

