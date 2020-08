Villa Lagarina dice “no” al 5G

Sul 5G, il Comune di Villa Lagarina fa valere il principio di precauzione: in assenza di dati scientifici certi, meglio non avere fretta di implementare una tecnologia i cui effetti sono ancora in gran parte sconosciuti.

Per questo, la giunta comunale ha adottato la deliberazione “Moratoria alla sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e avvio di un monitoraggio scientifico sugli effetti dovuti all’esposizione ai campi elettromagnetici al fine della salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente”.

Il testo cita una lunga sequenza di documenti, tra studi internazionali e norme locali, nazionali ed europee. La tecnologia di comunicazione 5G, in fase di sperimentazione, è destinata ad aggiungersi alle precedenti 2G, 3G e 4G che consentono di comunicare coi cellulari.

Il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti, dette anche onde millimetriche, con due implicazioni: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui c’è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio.

I piani nazionali prevedono la progressiva e completa copertura del territorio ma, si legge nella delibera: «Le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che andranno a sommarsi a quelle esistenti e alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi».

Si sottolinea poi che nei paesi industrializzati sempre più cittadini manifestano sintomi correlati all’esposizione a campi elettromagnetici, definiti “ipersensibilità elettromagnetica” o “elettrosensibilità”.

La Provincia ha competenza per rilasciare l’autorizzazione all’installazione e alla modifica degli impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione, mentre ricade sui sindaci la responsabilità penale, civile, amministrativa di accertarsi delle conseguenze sanitarie. Per questo spetta gli stessi sindaci assumere ogni cautela.

In Italia l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha individuato 120 piccoli centri pilota su cui sperimentare la tecnologia 5G. In Trentino sono Terragnolo, Castel Condino, Valfloriana e Sover.

Intanto, 131 comuni italiani hanno approvato una mozione per l’applicazione del principio di precauzione; 28 hanno emanato un’ordinanza per il congelamento del 5G fino a dimostrazione della sua eventuale innocuità; 4 hanno approvato il finanziamento di uno studio scientifico indipendente.

Fatte tutte queste premesse, la giunta comunale chiede alla Provincia di Trento la rapida predisposizione del piano di localizzazione antenne, l’avvio di una valutazione di impatto ambientale, la partecipazione al cofinanziamento di uno studio scientifico sperimentale, il riconoscere l’elettrosensibilità come disabilità.

Chiede poi a Provincia e Azienda sanitaria di realizzare negli ospedali un numero adeguato di stanze esenti da elettrosmog e di predisporre un modello standard di targa adesiva da far applicare, dai gestori, sulle antenne installate in luoghi accessibili al pubblico.

Chiede poi al Presidente del Consiglio dei Ministri misure più stringenti per il calcolo delle esposizioni; al ministero dell’Ambiente, di concerto coi ministeri della Sanità e dell’Istruzione, chiede di avviare un piano di educazione ambientale.

La Giunta dà anche mandato al proprio Servizio Territorio di creare un’infrastruttura per il monitoraggio in continuo dei valori di esposizione ai campi elettromagnetici. Indica inoltre, come linea guida base, che in tutti gli edifici pubblici si proceda alla cablatura o all’utilizzo della PowerLine Connection in luogo di altre tipologie.

Chiede infine che l’installazione di ulteriori stazioni radio base sia fatta nel rispetto della zonizzazione elettromagnetica e sia accompagnata da un documento di valutazione rischi predisposto dal gestore.