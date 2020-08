Vile aggressione da parte degli occupanti del Centro Bruno a due candidati di Forza Italia

Nel corso della presentazione della coalizione di centro-destra che sostiene il candidato Sindaco avv. Andrea Merler, questa mattina presso l’area ex Italcementi, i soliti anarchici del Centro sociale Bruno hanno tentato di guastare la conferenza stampa con musica ad alto volume e scritte volgari e denigratorie!

Naturalmente questo tipo di azioni è figlio di quel genere di iniziative e interventi che provengono dall’area degli anarchici che predicano il caos e attaccano in maniera spesso “vigliacca” tutto quello che va verso la tutela, l’ordine pubblico, la sicurezza e le regole su cui deve fondarsi per il benessere collettivo la società civile.

A fine conferenza è avvenuto un episodio quanto mai riprovevole, in quanto due candidati di Forza Italia sono stati oggetto del lancio di alcune secchiate di acqua da parte di esponenti del vicino Centro Sociale Bruno, mentre nel lasciare la kermesse si avviavano a piedi sulla via del rientro.

A dare notizia dell’episodio è la vice coordinatrice e candidata di Forza Italia Gabriella Maffioletti: «I due nostri candidati – spiega – a cui va la nostra solidarietà in primis, hanno fatto regolare denuncia alle forze dell’ordine pubblico e non è escluso che gli stessi non intendano sporgere denuncia sull’accaduto.

Per l’ennesima volta, una normale e tranquilla manifestazione di stampo politico vede l’intervento provocatorio e maleducato di “ragazzotti perditempo” che nulla hanno a che vedere con una società civile e con le norme di comportamento più elementari.

Ci si augura che le urne, tra poche settimane, veda un cambiamento netto di governo e che la nostra coalizione di centro destra, possa fare piazza pulita anche di questo genere di ricettacoli che sono fucine di giovani o comunque di soggetti che promuovono e azionano le peggiori leve e danno i peggiori esempi alla futura generazione di civismo e civiltà»

I due candidati di Forza Italia sono Maristella Puglisi e Michele Beozzo, quest’ultimo ha rilasciato la seguente dichiarazione: «La sceneggiata del centro sociale Bruno è iniziata con una orribile musica di disturbo ad una legittima ed autorizzata manifestazione elettorale , sono poi seguite tre bombe carta che hanno terrorizzato i miei cani. Non appagati dallo striscione con la scritta “merde “ da cui si capisce chi abbia imbrattato tutta la città di Trento.

Quando conclusa la manifestazione stavamo rientrando verso la città io e Maristella Puglisi siamo stati oggetto di gavettoni dalla finestra del terzo piano. Tutti incappucciati e coperti anche in volto in presenza delle pattuglie della polizia di stato . Provvederemo ad agire per via legale . Non possiamo permettere che si lasci spazio alla delinquenza ideologica.

Si Ianeselli Beozzo ha le idee molto chiare: «Ianeselli lo considero per ciò che vale, nulla. Continuerà ad offrire loro un amministrazione complice e compiacente. Andrà a cantare Bella Ciao e li sfrutterà per la sua manovalanza elettorale.»