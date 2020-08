Susà di Pergine: lamentele dei cittadini per il degrado

Susà e l’inciviltà di alcuni ragazzini residenti nella frazione di Pergine. Succede che ormai in tutte le strade del paese si possano trovare immondizie di ogni genere, bottiglie di birra comprese. Sotto le lente d’ingrandimento finiscono i ragazzini, rei di averle abbandonate, dopo averne scolato il contenuto naturalmente.

Nella foto la fontana del paese rovinata da carte e involucri di pizza sparsi per terra e sulla panchina che dovrebbe essere a disposizione di tutti. Ma altri abbandoni si sono registrati nel piazzale della scuola, in Via dei Postini e nel caso della salita di Via Pomarol sono state rinvenute delle bottiglie di birra. (foto sotto)

Sono stati allertati i Carabinieri ai quali è stata chiesta una maggiore presenza per poter arrivare almeno ad un richiamo verbale. Non serve però essere una piccola frazione nella quale tutti si conoscono per evitare atti di maleducazione propri della città.

Forse l’unica cosa potrebbe essere quella di rendere pubblici i nomi dei ragazzi nel caso in cui si dovessero riconoscere. Il timore dei residenti è che quando saranno ultimati i lavori per il nuovo parco pubblico non si trasformi subito in una discarica a cielo aperto a causa dell’errata interpretazione dell’idea di aggregazione che hanno alcuni ragazzi.

Molte le lamentele che arrivano anche per il degrado scoperto dietro il distributore Esso di Pergine Valsugana sulla strada statale 47. (nella foto del titolo) In questo caso pare che molti cittadini abbiano telefonato in comune per far ripulire l’area dai rifiuti ma che fino ad ora nessuno si sia mosso a distanza di quasi un mese.

Il degrado è l’espressione di una società in crisi ed emerge quando viene meno il senso di responsabilità sia individuale che collettiva. Infatti la responsabilità verso sé stessi e verso il prossimo, rappresenta una prima forma di civiltà, per la salvaguardia di un comune rispetto e ordine delle cose.

Non c’è giustificazione al degrado, perché i comportamenti sono effetti di scelte e dunque, fare qualcosa piuttosto che altro, dipende in gran parte dalla volontà di ciascuno. Il degrado è l’anticamera della perdita di identità e di una spirale che porta a crisi e miseria. Umilia chi si comporta bene, e, quando non è contrastato, rende normale quello che non lo è.

Il buon esempio in questi casi dovrebbe essere dato dalle istituzioni e in primis dall’amministrazione.