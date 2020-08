Pneumatici invernali o gomme 4 stagioni? Quali sono le differenze e cosa fa al caso nostro?

Sono migliori le gomme quattro stagioni o gli pneumatici invernali? È meglio utilizzare il doppio treno di gomme (da cambiare due volte all’anno), oppure è preferibile eliminare queste spese e utilizzare gli stessi pneumatici sia in estate che in inverno?

Prima di dare una risposta a queste domande, dubbi con cui hanno a che fare tanti automobilisti, cerchiamo di capire la differenza tra gomme invernali e pneumatici all season.

Come si evince dal loro stesso nome, gli pneumatici invernali, chiamate anche gomme termiche o gomme da neve, sono delle coperture appositamente progettate e realizzate per adattarsi ai climi rigidi e alle stagioni fredde caratterizzate da condizioni meteo difficili e fondi stradali bagnati, innevati o addirittura ghiacciati. Questo tipo di pneumatici presentano mescole e battistrada particolari che facilitano l’aderenza sull’asfalto in situazioni climatiche difficili e sono obbligatori a partire dal 15 novembre di ogni anno fino al 15 aprile dell’anno successivo.

Optare per l’utilizzo delle gomme invernali, quindi, presuppone di avere a disposizione anche un treno di gomme estive da montare nei mesi più caldi dell’anno, sia perché è vietato viaggiare con le gomme termiche in estate, sia perché queste ultime si consumerebbero e deteriorerebbero molto velocemente con le alte temperature tipiche della bella stagione.

Pubblicità Pubblicità

Nonostante ormai non sembri poi così oneroso e fastidioso procedere al doppio cambio gomme durante l’anno (prima dell’inverno e prima dell’estate), grazie alla possibilità di acquistare con facilità e sicurezza gli pneumatici online, approfittando di prezzi vantaggiosi, tanti automobilisti scelgono di affidarsi alle cosiddette gomme 4 stagioni (chiamate anche “all weather”, “multipurpose” o “multiseason”).

Questo tipo di pneumatici presentano delle caratteristiche intermedie tra le gomme invernali e quelle estive, rispettando comunque ciò che è stabilito dal Codice della Strada, consentono ai veicoli che le montano di circolare quando è in vigore l’obbligo delle gomme invernali e anche quando scatta quello dell’utilizzo delle gomme estive.

Si tratta di pneumatici le cui caratteristiche li rendono perfettamente utilizzabili con qualsiasi tipo di clima, dall’asfalto torrido dei mesi estivi, a quello bagnato o ricoperto da neve della stagione invernale, dato che le caratteristiche costruttive delle gomme 4 stagioni (mescola, struttura e disegno del battistrada) sono studiate per un utilizzo su qualsiasi fondo stradale e con un range di temperature molto più ampio rispetto a gomme invernali e gomme estive.

Pubblicità Pubblicità



Quale tipo di gomme utilizzare?

Partendo dal presupposto che le gomme 4 stagioni sono quindi una via di mezzo tra le caratteristiche proprie delle coperture stagionali, è facile intuire che questo tipo di pneumatici è adatto per gli automobilisti che vivono in zone dove gli inverni non sono particolarmente rigidi, con il vantaggio di eliminare le spese relative al cambio gomme da fare entro il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno.

Di converso le gomme termiche e quelle estive sono invece raccomandate se si deve circolare in regioni dove la stagione fredda risulta particolarmente rigida e l’inverno si protrae per molti mesi, dato che le gomme termiche, soprattutto su fondi difficili, hanno delle performance eccellenti che, invece, non si riscontrano nelle gomme 4 stagioni che non eccellono specificatamente in nessuna delle due condizioni climatiche estreme.