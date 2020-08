Francia e USA lanciano l’allarme: non aprire i sacchetti di semi (indesiderati) che arrivano dalla Cina!

Dopo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti, anche il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari francese lancia l’allarme: se vengono recapitati presso il proprio domicilio dei sacchetti con all’interno dei semi, è bene gettare il tutto nell’immondizia ed inviare una foto del prodotto all’indirizzo email di una sezione specifica del Ministero francese (bnevp.dgal@agriculture.gouv.fr) o locale.

A fine luglio, gli USA avevano denunciato la consegna di questi sacchetti presso il domicilio di molti americani (oltre 500 solo in Florida). Il problema? Nessuno di coloro che li ha ricevuti li aveva mai ordinati. Dopo gli Stati Uniti, questo fatto è accaduto anche in Canada, Israele, Gran Bretagna e Giappone.

Le autorità hanno subito diramato avvisi e consigliato a tutti coloro che hanno ricevuto e che ricevono tutt’ora questi sacchetti con dei semi di gettare il prodotto nel proprio bidone della spazzatura e di avvisare il proprio Ministero Nazionale scattando anche delle foto prima di gettare il tutto.

Il problema principale è che non si conoscono né le origini né la tipologia di pianta da cui provengono: per questo motivo questi semi potrebbero portare delle malattie o andare ad alterare l’equilibrio della vegetazione locale o avvelenare gli animali della zona.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari francese ha inoltre consigliato di lavarsi accuratamente le mani e tutte le superfici/oggetti/abiti che sono venuti a contatto con questi misteriosi semi.

Nonostante si stia ancora indagando riguardo alla provenienza di questi semi, sul web si ipotizza che sia una tecnica chiamata “brushing“, utilizzata dalle aziende cinesi per ottenere più recensioni positive riguardo ai loro servizi.

Secondo questa ipotesi, i sacchetti con i semi verrebbero inviati in Europa e nel resto del mondo ad indirizzi falsi e/o inventati e/o sottratti da account clonati e, nel momento in cui la merce non viene rimandata al mittente, viene pubblicata sul sito dell’azienda una recensione positiva.

Tuttavia, anche se così fosse, la situazione non sarebbe per niente rosea: i dati, che possono essere di Amazon o di altri siti di e-commerce, sarebbero comunque stati sottratti o diffusi tra queste aziende senza che il proprietario dei dati in questione sapesse nulla: possibile che nonostante le numerose e continue modifiche per rendere i dati e la privacy sul web sempre più sicuri ci si ritrovi a fronteggiare situazioni di questo tipo?

Fin juillet, des sachets de semences non sollicités, en provenance de Chine, ont été reçus par des particuliers

➡Ces semences d’origine inconnue peuvent être vectrices de maladies non présentes sur le territoire 🇫🇷 ou s’avérer être des plantes invasiveshttps://t.co/v5gddapOv5 pic.twitter.com/nEgbDhjfoo — Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (@Agri_Gouv) August 21, 2020