Tragedia Monte Bianco, gli amici: «Ciao Lory, sarai sempre nei nostri cuori»

Loredana Degregori, 40 anni di Mezzolombardo, ieri ha perso la vita mentre tentava di arrivare sulla vetta del Monte Bianco. (qui articolo)

La donna si trovava in Val d’Aosta da circa due settimane. Era andata insieme a un’amica di San Carlo Canavese (Torino).

Dopo aver scalato il Cervino, avevano deciso di trascorrere l’ultimo giorno di vacanza sul Monte Bianco. Avevano preso la nuova funivia Skyway che le aveva portate fino ai 3466 metri di Punta Helbronner, e da lì erano dirette all’Aiguille d’Entreves.

Erano circa le 12 e 30 e secondo una prima ricostruzione le due alpiniste avrebbero sbagliato itinerario nel tentativo di velocizzare il rientro, dal momento che stava per arrivare il maltempo. Una scelta purtroppo che si è rivelata tragica.

Durante la discesa l’ancoraggio a cui era attaccata la corda di Loredana Degregori ha ceduto ed è caduta per 40 metri in un crepaccio. L’amica che era con lei, illesa ma sotto shock, ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono subito arrivati i soccorritori. Le ferite riportate nella caduta erano però troppo gravi e non si è potuto far altro che recuperare il corpo e trasportarlo a valle.

La notizia della sua morte ha sconvolto il paese di Mezzolombardo, dove la donna viveva insieme al padre. Molto scossi gli amici della Sat, (era nel direttivo) con i quali condivideva la passione per la montagna. Docente di educazione tecnica, insegnava alle scuole medie di Cavalese ed era una grande appassionata di montagna e di musica.

Era stata nella banda cittadina dove suonava il trombone, lo strumento che per 50 anni aveva suonato anche suo padre.

Sono decine i messaggi di cordoglio che nelle ultime ore hanno attraversato il web, molti anche sulla sua pagina facebook. «Hai accudito la tua mamma con tutto l’amore del mondo e anche di più. La banda cittadina era casa tua e anche qui (passando dal flauto al trombone a tiro, per niente una passeggiata) hai dimostrato che le difficoltà le sapevi affrontare e vincere. La Sat era casa tua, la montagna era casa tua, amavi salire in alto e da lì godere la maestà del creato. Sempre con la prudenza e il rispetto che la montagna richiede, ma con la voglia di avventura senza la quale la vita è molto più povera. Ti ho salutato centinaia di volte a prove di banda, ti saluto ancora una volta con il cuore affranto e le lacrime agli occhi. Sono certo che da lassù saprai essere vicina al tuo papà Marco e a tuo fratello Stefano. E a tutti coloro ti volevano bene. Buon viaggio, Loredana. Buon viaggio» – Scrive Marco

Così invece Antonietta: «La conoscevo sin da bambina,con la sua mamma era un anima sola….si faceva voler così bene ,per il suo essere così umile,per il suo sorriso quasi timido,per il suo esserci sempre per tutti.Buona scalata Loredana,da lassù segna la via più giusta ai tuoi cari,alla tua SAT ,al tuo oratorio e alla tua amata Banda Cittadina.» E ancora Manuela: «Lory, cara amica e collega, nessun discorso e nessuna frase potrà mai esprimere il profondo dolore che provo in questo momento. Porterò per sempre nel mio cuore ogni momento passato insieme. Anima dolce e di infinita bontà. Questo non è un addio ma solo un arrivederci!». E poi tanti altri con un unico denominatore: «Ciao lory, sarai sempre nei nostri cuori»