Stasera a Croviana il concerto “Emozioni di Note” in ricordo di Lorenzo Muzzi

Un concerto per ricordare Lorenzo Muzzi, indimenticato baritono bolognese che aveva scelto di trasferirsi in Val di Sole.

L’appuntamento è per questa sera, venerdì 28 agosto alle 20.30 all’anfiteatro di Croviana in via delle Scuole, dietro la palestra della scuola primaria (in caso di maltempo in Sala Busetti).

I brani saranno eseguiti dai “Muzzici Sound” e dal soprano Gulnora Baydjanova.

Gli organizzatori ricordano di presentarsi muniti di mascherina.

LORENZO MUZZI, DAI TEATRI DI MEZZO MONDO ALLA VAL DI SOLE – È passato più di un anno, ormai, da quando il cuore di Lorenzo Muzzi si è fermato. Aveva 47 anni.

Alcuni anni fa Lorenzo Muzzi aveva deciso di trasferirsi in Val di Sole, a Mezzana, dopo aver girato i teatri di mezzo mondo e calcato i palcoscenici più importanti dell’opera lirica nazionale e internazionale.

Muzzi aveva iniziato la carriera molto giovane e aveva ricoperto numerosi ruoli di rilievo, esibendosi nelle maggiori istituzioni teatrali italiane e all’estero.

Nel 2009 era andato a vivere in Belgio, ad Anversa, dove era rimasto fino al 2013. A marzo 2014 si era spostato in Val di Sole.

In poco tempo era diventato un personaggio molto presente nelle manifestazioni locali e sempre a disposizione, facendosi voler bene da tutti.

Per la sua carriera artistica, il suo brillante repertorio e i momenti musicali ai quali prendeva parte, era conosciuto e amato in tutta la Val di Sole. Una valle che stasera gli renderà omaggio e lo ricorderà con affetto e riconoscenza.