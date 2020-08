L’intimità nella relazione di coppia

La paura dell’intimità è una condizione molto frequente nei rapporti umani, in particolare nelle relazioni d’amore e tra amici. L’intimità mette a nudo la nostra vita, e allo stesso tempo ci avvicina a chi ci è estraneo, permettendo a lui di non esserlo più.

Nel vivere l’intimità si ha timore di come saranno percepiti i sentimenti che proviamo, e allo stesso tempo di come sarà la reazione di chi si ama. L’intimità, se vissuta in piena autenticità e consapevolezza, ha come conseguenza di far cadere le difese e le maschere che ci siamo costruiti durante il vivere quotidiano.

E’ un momento di sana autenticità, che si condivide con il partner all’interno di una relazione, su diversi livelli, che siano di natura emotiva, fisica, psicologica. Pensiero e corporeità si auto comprendono nello scambio emozionale tra due persone connesse sentimentalmente.

La paura dell’intimità non esclude però la voglia di realizzarla. E’ anche un modo per superare una solitudine interiore, perché mette a confronto due mondi nascosti nella forma più diretta e sincera. Nascondere le prorpie ferite è pericoloso, possono solidificarsi, incancrenirsi e non lasciare più spazio ad un loro superamento.

Con il pensiero intimo, si svuota di paura il proprio inconscio, e ci si affida all’amore di chi sta difronte a te, confidando nella forza della relazione che si è costruita. Per questo bisogna accettare di essere vulnerabili. Il punto è, davanti a chi? Una persona può avere il potere di cambiarci, quindi deve essere qualcuno in cui si ripone la massima fiducia.

Il primo passo è proprio l’accettazione di sé. L’intimità è correlata alla conoscenza di se’ perché mostrandosi all’altro, si mettono in luce caratteri personali, che una compiuta conoscenza della propria personalità possono rendere conoscibili.

Solo quando due persone entrano in intimità, tolgono tra loro quel velo di diffidenza e di estraneità e questo permette di comunicare in modo libero da manipolazioni mentali ed emozionali. In una coppia di innamorati c’è vera sintonia quando entrambi si possono fidare l’uno dell’altro, nessuno ha paura di essere ferito, offeso.

Per cui se ci fosse questo timore, significa che l’intimità è filtrata dalla paura. se rimane qualcosa da nascondere, è difficile che un rapporto possa crescere. C’è comunque sempre un rischio nel vivere in sincerità, ma attraverso di essa acquisti un passaporto per una vita interiore autentica.

Quando ci si incammina insieme nel viaggio dell’amore, è già deciso che esisterà uno spazio di condivisione in cui non ci sono filtri, ma un volersi bene sincero. Nell’intimità condivisa, c’è il nucleo più profondo del proprio essere, che appartiene alla coppia, quando si è in coppia.

Dell’amore ci si può fidare fino ad un certo punto. Perché le emozioni, i sentimenti si manifestano con logiche non razionali. L’amore si muove tra coscienza e fedeltà. All’amore è difficile imporre qualcosa, la logica dell’obbedienza non fa parte dell’amore.

Avere un rapporto sessuale non significa per questo essere in intimità, o meglio, esserlo parzialmente per la dimensione fisica. Nell’amore si rivela un’alchimia tale che si scatena un’energia vitale talmente potente da spingere le persone a fare tantissime cose, che altrimenti non riuscirebbero a realizzare. La paura dell’intimità è anche di pensare ad una vicinanza pericolosa, per cui nella disponibilità a conoscersi si nasconde il rischio di venir manipolati come proiezioni di un proprio mondo di desiderio.

C’è chi dive che l’amore si nutre d’amore, per cui per ricevere amore è necessario donare amore. Non c’è sicurezza, anche se donando amore, metti la persona che lo riceve in una condizione tale da sentirsi grata e propensa a ricambiare.

Il modo più potente per scoprire la personalità di una persona è di vivere con lei un’intima relazione, senza che la paura della delusione sia motivo per rinunciare a questa scoperta.