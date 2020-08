L’Amore estivo finisce davvero con la fine delle vacanze?

Durante il caldo di luglio e agosto ci si sente più liberi, si ha più voglia di uscire di casa, di andare in ferie, di frequentare amici e magari di conoscere persone nuove. Chi non si è innamorato durante le vacanze estive? Chi non ha sentito un brivido voltandosi all’improvviso e vedendolo o vedendola per la prima volta?

Per un attimo manca il respiro, il battito del cuore accelera e si sentono le cosiddette farfalle nello stomaco.

Ed ecco un sussulto nel momento in cui si incrociano ancora i suoi occhi o se all’improvviso si sente ancora la sua voce. Se poi il colpo di fulmine va a buon fine si ha voglia di star sempre con il nostro partner, ci si interessa meno o per nulla alle altre persone e ad altre attività che prima ci procuravano piacere.

Ma cosa accade a livello fisiologico quando siamo tra l’estasi e l’ansia di rivedere chi ci fa emozionare così tanto?

Ricerche scientifiche hanno dimostrato che nei primi momenti dell’innamoramento, proprio come accade negli amori estivi, vi è una modificazione dei nostri neurotrasmettitori, vale a dire delle sostanze chimiche che trasportano informazioni da un neurone (cellula del nostro sistema nervoso) all’altro.

Vi sono diverse parti del cervello, neurotrasmettitori e ormoni coinvolti in questi momenti così emozionanti ed è interessante in questa sede ricordarne alcuni:

– l’area prefrontale regola l’inibizione, il ragionamento e la capacità di giudizio, infatti non è raro considerare una persona innamorata come irrazionale e sembra quasi strano che abbia perso la testa per colui o colei che agli occhi di chi ama sembra perfetto, mentre a quelli degli altri non appare aver nulla di particolare o attraente.

– l’amigdala fa in modo invece che l’organismo possa reagire agli stimoli dell’ambiente pericolosi fuggendo o attaccando prima che intervenga la coscienza. È noto a tutti che in caso di innamoramento il senso della paura diminuisce, rischiando così di mettersi in situazioni particolari e anche pericolose pur di stare con la persona amata.

Inoltre è interessante ricordare che l’orgasmo nelle donne è condizionato dal partner che con il suo comportamento stimola i centri del piacere, infatti le donne arrivano all’orgasmo solo se non sono preoccupate, non hanno paura, ma sono invece calme e tranquille, vale a dire quando l’amigdala non è attivata da stimoli esterni considerati negativi.

Anche altre aree del cervello attive in caso di depressione sono disattivate nella fase di innamoramento, infatti durante i primi momenti per definizione più passionali si prova una sensazione di intenso benessere in cui si vede tutto positivo perdendo tuttavia quell’obiettività che permette di accorgersi degli aspetti anche negativi e che in un’altra situazione si sarebbero invece percepiti senza alcuna difficoltà.