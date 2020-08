Sono online le iniziative formative programmate da IPRASE per il personale scolastico

A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico IPRASE (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa) ha reso noto a tutto il personale scolastico le principali iniziative di formazione e di accompagnamento in calendario per i prossimi mesi.

Le attività proposte fanno parte del corposo “Piano straordinario di formazione del personale scolastico” approvato lo scorso giugno, pensato per fornire strumenti e approcci innovativi finalizzati ad affrontare le nuove sfide che anche la scuola trentina si trova ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria.

Nel periodo del confinamento sanitario, la scuola ha dovuto reagire ridisegnando le situazioni di apprendimento mediante l’utilizzo di strategie didattiche del tutto nuove.

Per questo motivo, già in fase pandemica, il Dipartimento istruzione e cultura ha incaricato IPRASE di predisporre un piano formativo di supporto rivolto al personale scolastico, che permettesse di far fronte sin da subito alla situazione straordinaria che si era venuta a creare , anche in ambito scolastico.

Molti i partecipanti ai corsi che si sono tenuti sia durante il periodo scolastico che durante i mesi estivi. Le adesioni raccolte da gennaio ad agosto sono state 38.424, per un totale di 11.688 utenti coinvolti.

Le ore di corso erogate sono state 311 nel mese di aprile, 327 nel mese di maggio e 184 nel mese di giugno.

Anche il mese di luglio ha registrato ben 8.361 adesioni a riprova della volontà di tutto il personale di aggiornare costantemente le proprie competenze.

Ora, con l’imminente inizio dell’anno scolastico, IPRASE ha ulteriormente implementato l’offerta, con attività sincrone e asincrone consultabili e disponibili al link: clicca